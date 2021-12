Belgická polárna stanica v Antarktíde je ohniskom covidu

Brusel 28. decembra (TASR) - Napriek veľmi prísnym opatreniam sú koronavírusom nakazené dve tretiny ľudí, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na belgickej polárnej stanici princeznej Elisabeth v Antarktíde, informovala v utorok agentúra Belga.



Nakazenú osobu okamžite umiestnili do karantény. Testy potom odhalili, že koronavírusom sa nakazili aj dvaja ďalší prieskumníci. Všetkých troch ich ešte 23. decembra evakuovali.



Odvtedy však vírus na polárnej stanici, kde pôsobí 25 ľudí, koluje a momentálne sú nakazené už dve tretiny polárnikov. Zatiaľ však nemajú žiadne závažné príznaky.



Belga uviedla, že ďalších päť polárnikov je mimo stanice, na expedícii.



Podľa nemenovaného virológa je vysoká pravdepodobnosť, že ľudia na stanici sú infikovaní variantom omikron, keďže ten predstavuje 99 percent prípadov v Juhoafrickej republike, ktorá bola poslednou zastávkou výpravy pred príchodom do Antarktídy.



Na polárnej stanici sú dvaja lekári a je tam všetko potrebné vybavenie na liečbu i PCR testy, informovala Belga.



Všetci ľudia pôsobiaci momentálne na stanici dostali dve dávky vakcíny, jedna osoba dokonca aj posilňovaciu dávku, povedal Alain Hubert, výkonný prevádzkovateľ stanice zodpovedný za bezpečnostné opatrenia.



Strategická rada polárneho sekretariátu sa v pondelok rozhodla ponechať terajší personál na mieste, ale zakázala vstup nových ľudí na stanicu pred tým, ako nákaza pominie. Toto nariadenie bude platiť prinajmenšom do 12. januára, čo je predpokladaný dátum príchodu dvoch nových expedícií.



Belga uviedla, že výskumná sezóna na stanici princeznej Elisabeth sa tento rok skráti.



Belgická stanica princeznej Elisabeth sa vyznačuje svojím futuristickým vzhľadom a je prvou antarktickou vedeckou stanicou s nulovými emisiami.



Od svojho otvorenia v roku 2009 funguje výhradne na slnečný a veterný pohon. Napriek tomu, kde sa nachádza, nemá žiadne vykurovanie: využíva odpadové teplo vytvárané elektrickými systémami a ľudskou činnosťou a dokonalá izolácia stien znižuje stratu tepla takmer na nulu.