Belgická polícia našla pomocou navigačnej aplikácie štyri tony kokaínu

Brusel 16. februára (TASR) - Belgickej polícii sa podarilo zhabať takmer 4000 kilogramov kokaínu. Na miesto, kde sa drogy nachádzali, ich priviedla navigačná aplikácia Waze, do ktorej dvaja podozriví Holanďania napísali presnú adresu. V noci na štvrtok o tom informovala miestna prokuratúra. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Polícia dostala v utorok večer informáciu o podozrivých autách s holandskými poznávacími značkami v meste Ravels na severe Belgicka pri hraniciach s Holandskom. Následne zadržala dvoch holandských občanov vo veku 27 a 46 rokov, ktorí boli už v minulosti zapletení do drogovej trestnej činnosti a nedokázali vysvetliť, prečo sa v Ravelse nachádzali.



Navigačná aplikácia uvedených Holanďanov políciu naviedla na adresu blízkeho hangára, v ktorom sa nachádzal kontajner so 68 balíkmi kokaínu. Celková váha drog podľa prokuratúry dosiahla takmer štyri tony.



Polícia okrem dvoch Holanďanov zadržala i ďalších sedem osôb, ktorí sa v čase zásahu nachádzali v hangári.



Agentúra Reuters pripomína, že belgický prístav v meste Antverpy je považovaný za európsku vstupnú bránu pre kokaín. Vlani sa tam úradom podarilo skonfiškovať 110 ton kokaínu, čo predstavuje 40 percent z celkového množstva tejto drogy, ktorú sa podarilo zhabať v Európe. Belgickí predstavitelia však tvrdia, že ide len o desať či 15 percent.