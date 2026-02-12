< sekcia Zahraničie
Belgická polícia prehľadala priestory Európskej komisie v Bruseli
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Brusel 12. februára (TASR) - Belgická polícia vo štvrtok prehľadala priestory Európskej komisie (EK) v Bruseli v rámci vyšetrovania predaja nehnuteľného majetku štátu Belgicko v roku 2024. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.
