Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Zahraničie

Belgická polícia prehľadala priestory Európskej komisie v Bruseli

.
Na snímke budova Európskej komisie v Bruseli 26. júna 2024. Foto: FOTO TASR - Jaroslav Novák

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 12. februára (TASR) - Belgická polícia vo štvrtok prehľadala priestory Európskej komisie (EK) v Bruseli v rámci vyšetrovania predaja nehnuteľného majetku štátu Belgicko v roku 2024. Pre agentúru AFP to uviedol zdroj blízky vyšetrovaniu, informuje TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá