Belgická polícia rozohnala protest mladých ľudí proti opatreniam

Brusel 1. mája (TASR) - Belgická polícia v sobotu použila vodné delá a slzotvorný plyn, aby rozohnala niekoľko stoviek mladých ľudí, ktorí sa v jednom z parkov v Bruseli zišli na úradmi nepovolenom proteste proti pravidlám lockdownu.



Svoju akciu zvolanú prostredníctvom sociálnych sietí nazvali Boum 2 (v preklade: Párty 2), keďže šlo o pokračovanie podobného podujatia spred mesiaca, informovala agentúra AFP.



Zhromaždenie mladých ľudí bolo pokojné, kým na trávnik nevošlo hliadkovacie auto polície. Mládež začala vykrikovať: "Sloboda, sloboda" a následne odpaľovaním petárd a inej zábavnej pyrotechniky donútili posádku policajného auta, aby sa otočilo späť.



Nad parkom v tom čase prelietaval policajný vrtuľník a dron, ktorý vo francúzštine, angličtine a flámčine vyzýval ľudí, aby si prekryli ústa a nos rúškom a udržiavali bezpečnú vzdialenosť.



belgické médiá však informovali, že pre hlasnú hudbu nebolo policajné výzvy zrejme vôbec počuť. Krátko na to polícia akciu ukončila, pričom sporadicky narážala na odpor účastníkov.



Polícia počas zásahu zhabala zábavnú pyrotechniku a niekoľko nožov.



Podľa belgických médií niekoľko ľudí utrpelo zranenia počas potýčok medzi účastníkmi akcie navzájom i s políciou.



Na neúčasť na tejto akcii už v piatok vyzýval belgický premiér Alexander De Croo. Vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach varoval, že "tento druh podujatí organizujú niektorí ľudia s cieľom destabilizovať prístup k pandémii v našej krajine, ktorý bol v porovnaní s inými krajinami veľmi rozumný a veľmi pokojný". "Nespadnite do tejto pasce, je to pasca," varoval.



Pred mesiacom, 1. apríla, sa v tom istom bruselskom parku - Bois de la Cambre - zhromaždilo asi 2000 ľudí na prvom proteste proti predlžovaniu platnosti pravidiel lockdownu. Počas potýčok s políciou, vrátane jazdnej, utrpelo zranenia niekoľko účastníkov.