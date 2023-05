Belgická polícia zadržala džihádistov podozrivých z prípravy útoku

Brusel 4. mája (TASR) - Belgická polícia zatkla sedem osôb podozrivých z podpory skupiny Islamský štát (IS) a z prípravy "teroristického útoku", informovala vo štvrtok federálna prokuratúra.



Vo svojom vyhlásení tiež uviedla, že takmer všetci podozriví sú etnickí Čečenci, pričom traja z nich majú belgické občianstvo.



Federálna prokuratúra vo vyhlásení ozrejmila, že podozriví zatiaľ nemali zvolený konkrétny cieľ svojho útoku, ale aktívne sa snažili zaobstarať si zbrane.



Prokuratúra dodala, že zadržaní patria k skupine "horlivých stúpencov teroristickej skupiny Islamský štát".



Agentúra Belga doplnila, že vyšetrujúci sudca neskôr rozhodne, či zadržaných predvedú pred súd a či na nich bude vydaný zatykač. Obvinenie sa môže týkať pokusu o teroristickú vraždu, účasti na činnosti teroristickej skupiny a prípravy teroristického útoku.



V súvislosti so zadržaním podozrivých bolo políciou vykonaných deväť prehliadok v najmenej piatich mestách.



Momentálne v Belgicku naďalej platí druhý zo štyroch stupňov ohrozenia útokom, uviedol vo štvrtok belgický Úrad pre koordináciu a analýzu hrozieb (OCAM).



"V krátkom čase je to už tretia bunka, ktorú sme rozbili a ktorá plánovala spáchať teroristický útok v Belgicku. To je znepokojujúce. Vidíme, že v určitých kruhoch dochádza k radikalizácii veľmi rýchlo," uviedol Eric Van Der Sypt z federálnej prokuratúry pre spravodajský web VRT NWS.