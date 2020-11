Belgická polícia zadržala mladíkov, ktorí chystali útoky na policajtov

Brusel 5. novembra (TASR) - Belgická federálna prokuratúra potvrdila vo štvrtok zatknutie dvoch dospievajúcich chlapcov vo veku 16 a 17 rokov, o ktorých zadržaní už predtým informovala televízna stanica RTBF.



Podľa údajov tejto televízie boli obaja mladíci zatknutí už v sobotu (31.10.), pričom dôvodom bolo podozrenie z plánovania útoku na príslušníkov polície za použitia nožov a tiež z príslušnosti k teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Oboch mladíkov zatkli vo východobelgickom meste Eupen v blízkosti hraníc s Nemeckom a sú zadržiavaní v nemenovanom ústave na ochranu maloletých.



Podľa informácií, ktoré sa podarilo získať RTBF, hoci prokuratúra ich zatiaľ nepotvrdila, existujú videozábery, na ktorých zadržaní mladíci prisahajú vernosť IS. Obaja sú podozriví z prípravy útokov na policajtov za použitia "bielych zbraní", čo je väčšinou názov pre nože a rôzne bodné a rezné zbrane.



Dvojicu sa podarilo vypátrať a zdržať na základe spolupráce justičných orgánov, polície, tajných služieb a Koordinačného orgánu pre analýzy hrozieb (OCAM).



Príslušníci IS sa na Belgicko zamerali aj v minulosti. V marci 2016 skupina zradikalizovaných moslimov pri samovražedných útokoch v bruselskom metre a na letisku zabila 32 ľudí a 340 ďalších zranila. V máji 2018 ďalší zradikalizovaný muž zavraždil dvoch policajtov a študenta pri útoku, ku ktorému sa prihlásila skupina IS.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)