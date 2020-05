Belgická polícia zadržala na trhu s potravinami 11-tonový balík hašiša

Brusel 19. mája (TASR) - Belgická polícia zaistila na veľkoobchodnom trhu s potravinami v Bruseli viac ako 11 ton hašiša v hodnote 114 miliónov eur. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na vyjadrenie prokuratúry.



Počas záťahu na trhu Marché Matinal de Bruxelles (Mabru) polícia zadržala v pondelok ráno aj šesť ľudí, ktorých do 48 hodín predvedú pred súd. Ten rozhodne o ich prípadnom treste a vzatí do väzby.



Belgicko je centrom európskeho ilegálneho obchodu s drogami z Latinskej Ameriky, predovšetkým kokaínu, dovážaného cez veľký nákladný prístav v Antverpách.



Drogový kontraband zadržaný tento týždeň je jedným z najväčších za posledné roky. V Antverpách boli v roku 2018 zaistené hašišové kontrabandy s hmotnosťou 16,8 a 11,5 tony.



Doposiaľ najväčšia zásielka 45 ton hašiša, ktorý sa vyrába z lisovaného živicového extraktu z rastlín rodu Cannabis (konopa), bola zadržaná v roku 2007 na svojej ceste do Holandska.