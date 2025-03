Belgická polícia zadržala niekoľko osôb pre podozrenia z korupcie v EP

Brusel 13. marca (TASR) - Belgická polícia vo štvrtok zadržala niekoľko osôb v súvislosti s vyšetrovaním podozrení z korupcie v Európskom parlamente (EP). Predtým polícia vykonala razie na dvoch desiatkach miest v Bruseli, Valónsku a Flámsku, ale aj v Portugalsku. Informuje o tom TASR na základe správy portálu Politico, ktorý sa odvoláva na belgickú prokuratúru.



"Môžeme potvrdiť, že prebieha vyšetrovanie podozrení z aktívnej korupcie, falšovania dokumentov a prania špinavých peňazí v Európskom parlamente," povedal hovorca belgickej federálnej prokuratúry.



O prípade ako prvý informoval investigatívny web Follow the Money a belgické noviny Le Soir a Knack. Podľa nich sa prípad týka čínskeho technologického koncernu Huawei. Vyšetrovatelia sa údajne zamerali na približne 15 súčasných alebo bývalých poslancov EP.



"Európsky parlament berie informáciu (o krokoch polície) na vedomie," uviedol hovorca zákonodarného zboru EÚ s tým, že europarlament je pripravený spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní.



Politico už v roku 2023 informovalo, že belgická tajná služba preveruje tamojšie pôsobenie Huawei. Vypočúvala údajne bývalých zamestnancov čínskej firmy ohľadne lobingu v prostredí inštitúcií EÚ. Belgická tajná služba sa podľa Politica zaujímala o možné využívanie neštátnych aktérov, ako napríklad lobistov Huawei v Bruseli, na presadzovanie štátnych záujmov Číny v Európe.



Magazín Politico v súvislosti s najnovším vývojom cituje jedného z bývalých lobistov Huawei v Európe, podľa ktorého boli pod veľkým tlakom dostať sa k poslancom, a to predovšetkým americkým kongresmanom. "Bolo veľmi ťažké stretávať sa s oficiálnymi predstaviteľmi, keďže Huawei bol persona non grata," dodal bývalý lobista.



Európskym parlamentom prednedávnom otriasol aj zatiaľ neuzavretý škandál Qatargate. Podľa vyšetrovateľov niektoré arabské štáty podplácali poslancov EP a ďalších predstaviteľov tejto inštitúcie, aby presadzovali ich záujmy.