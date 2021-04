Belgická polícia zaistila 11 ton kokaínu

Brusel 6. apríla (TASR) - Belgickej polícii sa počas veľkonočných sviatkov podarilo zaistiť takmer 11 ton kokaínu. Colné orgány v antverpskom prístave našli dovezenú drogu ukrytú medzi nákladmi kože. Uviedla to tlačová agentúra Belga.



Belga pripomenula, že colníkom sa od 20. februára podarilo odhaliť 27,64 ton pašovaného kokaínu v odhadovanej trhovej hodnote 1,382 miliardy eur. Posledný úlovok v podobe 9842 balíkov s drogou bol zachytený koncom minulého týždňa, z piatka na sobotu.



Vyšetrujúci prokurátori potvrdili, že za úspechom zákrokov orgánov činných v trestných konaní bolo prelomenie šifrovanej komunikačnej siete Sky ECC, ktorú cez mobilné aplikácie s obľubou využívajú zločinci. Počas dvojročného sledovania tohto komunikačného kanálu vyšetrovatelia zachytili okolo miliardy zaslaných správ, z čoho sa im takmer polovicu podarilo prečítať. Aj vďaka tomu v marci tohto roka belgická polícia zatkla 48 ľudí počas rozsiahlej operácie zameranej na organizovanú drogovú trestnú činnosť, do ktorej bolo zapojených viac ako 1500 policajtov.



Belgické prístavné mesto Antverpy je vďaka tisícom prepravných kontajnerov, ktoré sa každý deň dostanú do tohto mesta, jedným z hlavných európskych vstupných prístavov pre kokaín.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)