Belgická prokuratúra obvinila štyri osoby podozrivé z korupcie

Brusel 11. decembra (TASR) - Belgická prokuratúra obvinila štyri osoby podozrivé z údajnej korupcie v Európskom parlamente (EP) v spojitosti so zasahovaním zo strany Kataru a potvrdila ich väzbu. V nedeľu to oznámila prokuratúra s tým, že ďalšie dve zadržané osoby boli prepustené na slobodu, informuje agentúra AFP.



Hoci prokuratúra identitu štvorice osôb nezverejnila, zdroj z justície pre AFP uviedol, že je medzi nim aj podpredsedníčka EP, grécka europoslankyňa Eva Kailiová. Prokuratúra tiež oznámila, že v sobotu večer bol prehľadaný byt ďalšieho europoslanca. Podľa belgických médií ide o socialistického politika Marka Tarabellu z Belgicka.



Štvorica osôb čelí obvineniam zo "zapojenia sa do zločineckej organizácie, prania špinavých peňazí a korupcie", uviedla prokuratúra v nedeľu v Bruseli. Tento jeden z dosiaľ najväčších korupčných škandálov v dejinách EP sa týka podozrení z úplatkárstva, korupcie, prania špinavých peňazí a pokusu o ovplyvňovanie politických rozhodnutí v EP zo strany Kataru.



V piatok vykonala polícia v Bruseli v rámci vyšetrovania najmenej 16 domových prehliadok a našla pritom 600.000 eur v hotovosti. Zhabané boli tiež počítače a mobilné telefóny.



Zatknutých bolo dovedna šesť osôb vrátane Kailiovej, ktorá je partnerkou jedného zo štyroch zadržaných, Francesca Giorgiho, asistenta jedného z poslancov zo skupiny socialistov a demokratov v EP, uviedol zdroj z belgickej prokuratúry.



Zatknutý bol údajne aj bývalý taliansky europoslanec Pier-Antonio Panzeri, ktorý pôsobil v EP v rokoch 2004-19. Talianske médiá v sobotu informovali, že v Taliansku boli zadržané Panzeriho manželka a dcéra.