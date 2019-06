Belgická prokuratúra: Úrady ukončili vyšetrovanie útokov z 2016

Bombové útoky, ktoré spáchala trojica samovražedných útočníkov 22. marca 2016 v Bruseli na letisku Zaventem a stanici metra Maalbeek/Maelbeek, si vyžiadali 32 mŕtvych.

Brusel 28. júna (TASR) - Belgická federálna prokuratúra v piatok informovala, že kompetentné úrady ukončili prvotné vyšetrovanie teroristických útokov z marca 2016 a spisy z neho jej odovzdali. Trestné stíhanie sa tak posunulo do ďalšej fázy, píše tlačová agentúra DPA.



Bombové útoky, ktoré spáchala trojica samovražedných útočníkov 22. marca 2016 v Bruseli na letisku Zaventem a stanici metra Maalbeek/Maelbeek, si vyžiadali 32 mŕtvych. K zodpovednosti za ne sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS).



Po útokoch bolo Belgicko dlho v stave zvýšenej pohotovosti, pričom tamojšie úrady zadržali a vypočúvali desiatky ľudí.



V súčasnosti figuruje v tomto prípade 13 podozrivých, z ktorých väčšina bola zadržaná, informoval agentúru DPA hovorca belgickej prokuratúry. Do dnešného dňa však nebol v súvislosti s útokmi nikto obvinený. V nadchádzajúcich mesiacoch bude mať prístup k spisom z vyšetrovania vyše 800 účastníkov konania, ktorí si budú môcť vyžiadať vykonanie ďalších vyšetrovacích úkonov.