Belgická prokuratúra začala vyšetrovanie okolností ničivých povodní

Brusel 29. júla (TASR) - Prokuratúra v Belgicku začala v stredu vyšetrovanie okolností ničivých povodní, ktoré si v polovici júla vyžiadali najmenej 37 obetí, informovala agentúra AP.



Prokuratúra v mesta Liege vo svojom stredajšom vyhlásení oznámila, že bol určený sudca, ktorý povedie celé vyšetrovanie. Jeho úlohou bude zistiť, či existujú dôvody na to, aby bol v súvislosti so záplavami niekto obvinený z trestného činu neúmyselného zabitia v dôsledku nedbalosti alebo nedostatočnej obozretnosti.



Vyšetrovatelia budú skúmať, či sa v prípade iného prístupu dalo zabrániť stratám na ľudských životoch.



Frankofónni kresťanskí demokrati vyzvali už začiatkom tohto týždňa na zriadenie parlamentnej komisie poverenej vyšetrovaním okolností týchto ničivých záplav vo Valónsku.



Nezávisle vyšetrenie povodní požadujú aj samotní obyvatelia zaplavených miest a dedín v blízkosti Liege. Mnoho obyvateľov má totiž podozrenie, že dôsledky záplav zhoršila nezvládnutá manipulácia s riečnymi systémami.



Viacero odborníkov z oblasti hydrológie taktiež vyjadrilo presvedčenie, že ak by sa po nepriaznivej predpovedi počasia znížila hladina vody v priehrade na rieke Vesdre, mohlo sa zabrániť mnohým škodám spôsobeným spôsobených povodňami v okolitých obciach.



Ničivé záplavy z polovice júla postihli najviac susedné Nemecko. Celkovo zahynulo v oboch krajinách viac než 210 ľudí, pripomína AP.