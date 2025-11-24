Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 24. november 2025Meniny má Emília
< sekcia Zahraničie

Belgická vláda sa po mesiacoch rokovaní dohodla na novom rozpočte

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dohoda neodvráti predtým ohlásený trojdňových celonárodný štrajk proti úsporným opatreniam vlády a reformám dôchodkového systému.

Autor TASR
Brusel 24. november (TASR) - Belgická vláda sa dohodla na podobe budúcoročného rozpočtu, oznámil v pondelok skoro ráno premiér Bart De Wever. Ten začiatkom novembra stanovil pre svoju päťkoalíciu posledný termín na dohodu do Vianoc, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a Belga.

Koaliční partneri k dohode dospeli počas viac ako 20-hodinového „maratónu rokovaní“, ktorý sa začal v nedeľu ráno a trval do skorých ranných hodín v pondelok. Dohoda podľa denníka De Tijd počíta napríklad so zvyšovaním daní z nákupu akcií, leteniek či zemného plynu a novou daňou pre banky.

Spoločne s ďalšími škrtmi vo vládnych výdavkoch by mal nový rozpočet znížiť do roku 2029 deficit o 9,2 miliardy eur. Podľa údajov centrálnej banky by mal deficit rozpočtu šiestej najväčšej ekonomiky v eurozóne v tomto roku dosiahnuť 4,5 percenta HDP a dlh 104,7 percenta HDP - oboje výrazne nad maximom podľa dohodnutých pravidiel EÚ.

Dohoda neodvráti predtým ohlásený trojdňových celonárodný štrajk proti úsporným opatreniam vlády a reformám dôchodkového systému. Ten sa začína v pondelok a ovplyvní vlakovú i leteckú dopravu v krajine. Bruselské letisko už minulý týždeň zrušilo všetky stredajšie odlety.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Viete ako funguje umelá inteligencia?

NOVANSKÝ: Znižovať teplotu pri chrípke treba začať až pri 38 stupňoch

PRIESKUM: S prijatím etického kódexu NRSR súhlasí 90,1 % respondentov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prituhlo a bude padať sneh. Ako dlho vydrží?