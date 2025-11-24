< sekcia Zahraničie
Belgická vláda sa po mesiacoch rokovaní dohodla na novom rozpočte
Autor TASR
Brusel 24. november (TASR) - Belgická vláda sa dohodla na podobe budúcoročného rozpočtu, oznámil v pondelok skoro ráno premiér Bart De Wever. Ten začiatkom novembra stanovil pre svoju päťkoalíciu posledný termín na dohodu do Vianoc, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a Belga.
Koaliční partneri k dohode dospeli počas viac ako 20-hodinového „maratónu rokovaní“, ktorý sa začal v nedeľu ráno a trval do skorých ranných hodín v pondelok. Dohoda podľa denníka De Tijd počíta napríklad so zvyšovaním daní z nákupu akcií, leteniek či zemného plynu a novou daňou pre banky.
Spoločne s ďalšími škrtmi vo vládnych výdavkoch by mal nový rozpočet znížiť do roku 2029 deficit o 9,2 miliardy eur. Podľa údajov centrálnej banky by mal deficit rozpočtu šiestej najväčšej ekonomiky v eurozóne v tomto roku dosiahnuť 4,5 percenta HDP a dlh 104,7 percenta HDP - oboje výrazne nad maximom podľa dohodnutých pravidiel EÚ.
Dohoda neodvráti predtým ohlásený trojdňových celonárodný štrajk proti úsporným opatreniam vlády a reformám dôchodkového systému. Ten sa začína v pondelok a ovplyvní vlakovú i leteckú dopravu v krajine. Bruselské letisko už minulý týždeň zrušilo všetky stredajšie odlety.
