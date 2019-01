Belgická vláda žiada o navýšenie rozpočtu pre prípad tvrdého brexitu

Premiér Charles Michel potvrdil, že jeho kabinet plánuje masový nábor nových úradníkov v záujme zvládnutia situácie, ktorá by nastala v prípade tvrdého brexitu.

Brusel 18. januára (TASR) - Belgická federálna vláda v piatok oznámila, že požiada parlament o navýšenie rozpočtu pre prípad takzvaného tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z EÚ bez dohody. Informovala o tom tlačová agentúra Belga.



Premiér Charles Michel potvrdil, že jeho kabinet plánuje masový nábor nových úradníkov v záujme zvládnutia situácie, ktorá by nastala v prípade tvrdého brexitu.



Belgicko ako jeden z najbližších susedov Spojeného kráľovstva má priame námorné prepojenie na britské prístavy. Patrí preto medzi krajiny EÚ, ktoré by najviac pocítili dôsledky brexitu bez dohody.



Vláda chce do konca tohto roku prijať 718 nových úradníkov, hlavne v oblasti colných služieb, ale aj na ministerstvách zahraničných vecí, hospodárstva, dopravy a vnútra. Nábor nových zamestnancov plánuje aj pre Federálnu agentúru pre potravinovú bezpečnosť (AFSCA).



Náklady na zabezpečenie náboru stoviek štátnych zamestnancov belgická vláda odhaduje na zhruba 21 miliónov eur. Súčasná úradnícka vláda, ktorá vznikla po rozpade vládnej koalície a odchode viacerých ministrov z Novej flámskej aliancie (N-VA), však nemôže o takomto vysokom finančnom navŕšení svojich výdavkov rozhodnúť bez súhlasu parlamentu.



"Spoliehame sa na parlament, že dokáže svoju zodpovednosť. Len ťažko si môžem predstaviť, žeby parlament túto záležitosť ignoroval," povedal premiér Michel.



Spravodajca TASR Jaromír Novak