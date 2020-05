Belgická vláda zniži DPH na zdravotnícky a ochranný materiál

Brusel 1. mája (TASR) - Belgický federálny minister financií Alexander De Croo privítal požiadavku socialistov na zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na zdravotné pomôcky a ochranný materiál používané v rámci boja proti šíreniu pandémie nového druhu koronavírusu. Uviedla v piatok televízna stanica RTBF.



Krízové centrum pre COVID-19 v piatok oznámilo, že počas predošlého dňa v súvislosti s touto chorobou zomrelo v Belgicku 130 ľudí, čím celkový počet obetí dosiahol číslo 7703.



Za posledných 24 hodín bolo hospitalizovaných 152 osôb, nemocnice však prepustili domov 316 predtým nakazených ľudí. V nemocniciach bolo do piatkového rána 3886 pacientov s Covidom-19 (pokles o 223 osôb voči predošlému dňu), z toho na jednotkách intenzívnej starostlivosti 769 pacientov (pokles o 28).



Vo štvrtok úrady potvrdili 513 nových prípadov nákazy, čo znamená, že od vypuknutia koronakrízy v Belgicku vírus zasiahol 49.032 osôb.



Federálny minister Philippe De Backer, zodpovedný za zdravotnícke vybavenie v boji proti koronavírusu, potvrdil, že v priebehu víkendu všetci praktickí lekári v krajine dostanú potrebné ochranné pomôcky a súpravy na vykonanie testov u osôb podozrivých na ochorenie Covid-19.



Vláda vyšla v ústrety frankofónnym a flámskym socialistom, ktorí s pripomienkou na skutočnosť, že prvá fáza uvoľňovania krízových opatrení sa začne v pondelok 4. mája, žiadajú od rovnakého dátumu znížiť DPH na šesť percent pre zdravotnícky materiál a ochranné vybavenie využívané v boji proti koronavírusu.



Minister financií Alexander De Croo v tejto súvislosti spresnil, že víta tento návrh, a dodal, že nižšia daňová sadzba by sa napríklad týkala ochranných masiek a plášťov, hydroalkoholických gélov a ďalších zdravotných pomôcok. De Croo naznačil, že zníženie DPH pre túto kategóriu produktov by bolo platné do konca tohto roka.