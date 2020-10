Belgická vláda znova sprísnila obmedzenia v živote spoločnosti

Brusel 30. októbra (TASR) - Belgická vláda ďalej sprísňuje obmedzenia v živote verejnosti, oznámil v piatok premiér Alexander De Croo. Druhá vlna pandémie koronavírusu totiž zasiahla krajinu tvrdšie než akýkoľvek iný štát v Európskej únii, uviedla agentúra DPA.



"Tieto opatrenia sú našou poslednou šancou," povedal De Croo po zasadnutí krízového štábu. "Je na nás všetkých, aby sme sa postarali o to, že tieto opatrenia budú účinné," dodal belgický premiér.



Od pondelka 2. novembra budú musieť zatvoriť najmenej na jeden mesiac všetky obchody, ktoré nie sú nevyhnutné. Zákazníci si však budú môcť tovar objednať cez internet a potom vyzdvihnúť. Ľudia pracujúci v profesiách s blízkym kontaktom so zákazníkmi - napríklad kaderníčky - budú musieť úplne zastaviť svoju činnosť.



Až do polovice decembra budú veľmi prísne obmedzené aj sociálne kontakty: po najbližšej nedeli bude môcť prísť do domácnosti len jedna návšteva za týždeň - výnimkou sú ľudia, ktorí žijú osamelo, tí môžu privítať o jednu návštevu za týždeň viac.



Belgicko má najvyššiu mieru nakazených v Európe, ako vyplýva z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Navyše, nemocnice v mnohých častiach krajiny sa rýchlo zapĺňajú. Lekári vydali varovania, že kapacita jednotiek intenzívnej starostlivosti sa už takmer vyčerpala.



Od 20. do 26. októbra hlásila krajina s 11,5 milióna obyvateľov v priemere 15.316 prípadov nákazy koronavírusom za deň, oznámil belgický zdravotnícky orgán Sciensano.



Vláda tento týždeň už skôr nariadila zatvorenie všetkých barov, kaviarní a reštaurácií a zaviedla zákaz nočného vychádzania. Práca z domu (home office) je už povinná vždy tam, kde je to možné.



De Croo uviedol, že vláda sa chcela vyhnúť úplnému lockdownu (zastaveniu krajiny) v mene duševnej pohody občanov. V susednom Francúzsku musia obyvatelia "byť zavretí" doma, vyjsť môžu von len za nevyhnutným účelom.



Niektoré opatrenia zostávajú nezmenené: na pohreboch sa môže zúčastniť najviac 15 ľudí a vonkajšie verejné zhromaždenia sú obmedzené na štyroch ľudí.



Celoštátny zákaz vychádzania platí od 00.00 h do 05.00 h - a v hlavnom meste Brusel od 22.00 h.



Hranice sú stále otvorené, ale úrady od cestovania intenzívne odrádzajú.



Školy zostanú zatvorené až do polovice novembra, pričom školské prázdniny sú predĺžené.