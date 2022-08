Belgické kliniky pre asistovanú reprodukciu majú nedostatok spermií

Brusel 22. augusta (TASR) - Darcovia spermií sú v Belgicku viac ako vzácni. V niektorých centrách asistovanej reprodukcie by ich na uspokojenie dopytu potrebovali trikrát viac ako majú v súčasnosti. Na základe spravodajstva tlačovej agentúry Belga o tom informuje spravodajca TASR.



V Belgicku je už niekoľko rokov náročné získať darované spermie a čakacie lehoty preto bývajú od šiestich mesiacov do jedného roka. Keďže darcov spermií je málo, často sa dovážajú zo zahraničia, najmä zo škandinávskych krajín, pričom sa spomína hlavne Dánsko, upozorňuje Belga.



Vedúca služby pre medicínsku asistovanú reprodukciu na klinike MontLégia v meste Liege Annick Delvigneová potvrdila, že ich klinika spermie už dlhšie dováža.



"Aj v prípade škandinávskych krajín sme povinní rešpektovať obmedzený počet rodín, s určitým počtom darcov, aby sa predišlo príbuzenstvu. Rešpektujú to aj škandinávske krajiny, ktoré nám dodávajú spermie. Aj s pomocou zahraničných spermobánk je však mimoriadne ťažké mať v primeranom čase k dispozícii spermie pre neplodné páry. Nemáme dostatok krvi, spermií a je tiež málo darcov orgánov," opísala situáciu Delvigneová.



Nedostatok spermií v Belgicku sa pripisuje zákazu reklamy na spermobanky, prísnym kritériám lekárskych testov a tiež tomu, že darovanie je bezplatné. Darcovia môžu získať len niekoľko desiatok eur ako kompenzáciu nákladov.



Aj bez toho môže byť cena asistovanej reprodukcie privysoká: jeden pokus stojí 400 eur, pričom kladný výsledok nie je zaručený. V priemere býva úspešnosť oplodňovacieho cyklu 15 až 20-percentná.



Každý rok sa v Belgicku pomocou darcovských spermií robí asi 10.000 umelých oplodnení. V desiatich percentách ide o neplodné páry muž - žena. Zvyšných 90 percent sú slobodné ženy, ktoré sa rozhodli byť matkami, alebo lesbické páry.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)