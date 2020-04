Belgické krízové centrum: Vrchol krízy bol okolo 12. apríla

Brusel 22. apríla (TASR) - Belgické úrady zaznamenali v utorok mierny nárast počtu obetí na chorobu Covid-19 a prekročenie šesťtisícovej hranice úmrtí, avšak celková situácia spojená s pandémiou nového koronavírusu sa podľa úradov stabilizuje a k vrcholu úmrtí zrejme došlo už pred desiatimi dňami. Uviedla to v stredu tlačová agentúra Belga.



V priebehu posledných 24 hodín hlásili v krajine 266 úmrtí, z toho 87 v nemocniciach a 178 v opatrovateľských ústavoch. Od začiatku zdravotnej krízy v spojitosti s Covid-19 zomrelo v Belgicku 6262 ľudí.



V utorok do nemocníc prijali 263 ľudí a 432 osôb z nich prepustili, čím sa opätovne potvrdila klesajúca záťaž na zdravotnícky systém. V stredu bolo v Belgicku hospitalizovaných celkovo 4765 ľudí, z toho 1020 pacientov bolo na jednotkách intenzívnej starostlivosti a z nich 733 potrebovalo pomoc respirátorov pri dýchaní.



Krízové centrum pre Covid-19 naznačilo, že vrchol epidémie nastal v Belgicku zrejme pred desiatimi dňami, 12. apríla, čo by mal potvrdiť aj počet obetí zaznamenaných v priebehu stredy. "Je čoraz jasnejšie, že k vrcholu v počte úmrtí došlo okolo 12. apríla," uviedol hovorca krízového centra Stéphane Van Gucht v správe pre médiá.



Belgická federálna vláda sa pripravuje na postupné uvoľňovanie krízových opatrení a podľa televíznej stanice RTBF sa ocitla pod tlakom požiadaviek, aby konala podľa dánskeho a poľského modelu a neposkytla štátnu pomoc tým firmám a spoločnostiam, ktoré sú spojené s daňovými rajmi a neodvádzajú dane v domovskej krajine.



Vláda bude o nových opatreniach pomoci pre firmy rokovať na budúci týždeň, v parlamente však vznikla naprieč celým politickým spektrom široká koalícia požadujúca "dánsky model" štátnej pomoci. Takýto postup žiadajú viacerí poslanci Strany zelených, Socialistickej strany, Strany belgických pracujúcich či ultrapravicového subjektu Flámsky záujem.



Spravodajca TASR Jaromír Novak