Belgické lekárne začali predávať samodiagnostické testy na COVID-19

Brusel 6. apríla (TASR) - Lekárne v Belgicku začali od utorka predávať samodiagnostické testy na nový typ koronavírusu. Domáce testy sú spolu s PCR testami a rýchlymi antigénovými testami vnímané ako jedna z "troch obranných línií" proti šíreniu ochorenia COVID-19, napísal denník The Brussels Times.



Oprávnenie predávať domáce autotesty od firiem Roche a Biosynex v cene od sedem do osem eur dostali iba lekárne, hoci sa objavili aj požiadavky, aby ich bolo možné zakúpiť aj v supermarketoch.



Ľuďom s finančnými problémami budú testy z väčšej časti preplatené cez zdravotného poistenie a zaplatia za ne iba jedno euro. Každý člen rodiny si môžu zakúpiť v lekárni maximálne dva testy raz za týždeň. To má zabrániť tomu, aby ľudia hromadne kupovali domáce testy a spôsobili ich deficit v lekárňach.



Federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke v tejto súvislosti upozornil, že domáce samotestovanie neznamená automatické povolenie vykonávať činnosti, ktoré sú zakázané na základe platných pandemických opatrení. Na verejnosti musia aj otestovaní ľudia naďalej musia rešpektovať opatrenia v podobe umývania si rúk, nosenia ochranných rúšok a dodržiavania odstupu.



"(Samotesty) môžu použiť tí, ktorí chcú navštíviť blízku osobu a chcú si pre istotu urobiť test. Alebo ak napríklad niekto potrebuje byť v kontakte s vysoko rizikovou osobou," spresnil Vandenbroucke.



V rámci samodiagnostických testov sa odoberajú vzorky z oboch nosných dierok a výsledok je k dispozícii do 15 až 30 minút. V prípade pozitívne testu alebo pochybností o jeho správnom prevedení sa vykonáva kontrolný PCR test.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)