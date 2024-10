Belgické letisko Charleroi zrušilo všetky odlety naplánované na utorok

Brusel 21. októbra (TASR) - Belgické letisko Charleroi zrušilo z dôvodu štrajku bezpečnostného personálu všetky odlety naplánované na utorok. Ide už o tretí protest za menej ako dva mesiace, informuje TASR na základe správ agentúry Belga a portálu Politico.



Letisko vo vyhlásení uviedlo, že z dôvodu nedostatku personálu nemožno zaručiť bezpečnosť cestujúcich a personálu. Prílety by nemali byť obmedzené. Cestujúci by však mali pre istotu kontaktovať svoje letecké spoločnosti, upozornilo letisko.



Na utorok bolo naplánovaných 89 odletov s asi 16.000 cestujúcimi. Tých by mali v najbližších hodinách kontaktovať ich letecké spoločnosti, aby si rezervovali nový let alebo im boli vrátené peniaze.



Ide už o tretí štrajk, ktorý zasiahne druhé najvyťaženejšie belgické letisko za menej ako dva mesiace. Nasleduje po nečakanom štrajku z 12. septembra a po akcii odborov z 1. októbra, ktorá narušila leteckú dopravu na letiskách v Charleroi aj Bruseli. Odborové zväzy žiadajú pre zamestnancov dôstojné pracovné podmienky vrátane spravodlivých miezd.



Charleroi leží asi 60 kilometrov južne od Bruselu a využívajú ho najmä nízkonákladové letecké spoločnosti Ryanair a Wizz Air. V roku 2023 vybavilo približne 9,4 milióna pasažierov.