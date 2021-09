Belgicko si mierovými vlajkami pripomína snahy odstrániť atómové bomby

Brusel 20. septembra (TASR) - V utorok 21. septembra, na Medzinárodný deň mieru, vyvesí spolu 112 belgických miest a obcí na mestské budovy mierovú vlajku. Cieľom tejto akcie je upozorniť na snahy, aby bolo Belgicko krajinou bez jadrových zbraní na svojom území.



Na podujatie iniciované domácou neziskovou organizáciou Národná koordinácia akcií za mier a demokraciu (CNAPD) v pondelok upozornila tlačová agentúra Belga.



Podľa vyhlásenia CNAPD sa 21. septembra začne týždeň série belgických a európskych podujatí zameraných na zvýšenie informovanosti o jadrovom odzbrojení.



"Jadrové zbrane by pri svojom použití spôsobili katastrofické a nezvratné humanitárne a environmentálne dôsledky, trvajúce desaťročia a prekračujúce geografické hranice štátov. Dnes je na povrchu Zeme nasadených viac ako 13.000 jadrových zbraní," opísala situáciu CNAPD.



Belgickí aktivisti za mier pri tejto príležitosti pripomenuli, že jadrové veľmoci v roku 2020 investovali rekordnú sumu 72,9 miliardy amerických dolárov do svojho jadrového arzenálu, čím sa vzdali svojich povinností a záväzkov v oblasti jadrového odzbrojenia zakotvených v Zmluve o nešírení jadrových zbraní (NPT). Túto zmluvu podpísalo 189 krajín sveta, z ktorých päť vlastní jadrové zbrane.



Podľa CNAPD sa na území Belgicka ešte stále nachádzajú americké jadrové bomby, a to na vojenskej základni Kleine Brogel pri flámskom meste Hasselt. Základňa známa ako "KB" je najväčšou jednotkou belgickej obrany.



"V rokoch 2022 až 2024 budú nahradené novými, menšími a ľahšie nasaditeľnými bombami. A to všetko bez akejkoľvek demokratickej debaty," upozornila CNAPD.



Týždeň zvyšovania povedomia a mobilizácie verejnosti sa skončí v nedeľu 26. septembra, v deň, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný deň za úplné odstránenie jadrových zbraní. K protestnej akcii niekoľko desiatok belgických cyklistov, ktorí sa vyberú pred vojenskú základňu Kleine Brogel, sa pripoja aj nemeckí a holandskí cyklisti z obcí okolo leteckých základní Büchel (Nemecko) a Volkel (Holandsko), kde sú tiež uložené americké atómové bomby.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)