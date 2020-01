Belgické občianstvo za posledné dva roky získalo 70.000 ľudí

Brusel 14. januára (TASR) - Od začiatku roku 2018 a do konca októbra 2019 získalo belgickú štátnu príslušnosť takmer 70.000 občanov iných krajín. Väčšina z nich pochádza z členských krajín Európskej únie, uviedla v utorok belgická televízna stanica RTBF na svojom internetovom spravodajskom serveri.



V októbri 2019 (zatiaľ posledné dostupné štatistiky) získalo belgickú štátnu príslušnosť 3893 ľudí. Naznačili to údaje národného štatistického úradu Statbel a národného registra inštitúcií a populácie ministerstva vnútra.



Za prvých desať mesiacov roku 2019 pribudlo takmer 34.000 nových Belgičanov, v roku 2018 celkovo získalo belgickú štátnu príslušnosť 36.215 ľudí (pokles o 4,82 percenta v porovnaní s rokom 2017).



RTBF pripomenula, že cudzinci, ktorí sa rozhodli stať sa novými občanmi Belgicka, pochádzajú hlavne z Európy (38,8 percenta), potom z Afriky (32,9 percenta) a v menšej miere aj z Ázie (17,4 percenta).



Podľa štatistických údajov mapujúcich pôvod úspešných žiadateľov o občianstvo, na prvom mieste sú Maročania - 9046 od začiatku roka 2018 do konca októbra 2019. Nasledujú Rumuni (4236), Poliaci (2961) a Taliani (2664).



Hneď za nimi nasledujú Briti, čo je pochopiteľné vzhľadom na dianie okolo brexitu. Plánovaný odchod Spojeného kráľovstva z EÚ spôsobil v uvedenom období prudký nárast záujmu Britov o získanie belgického občianstva, 2448 z nich sa to podarilo.



Rebríček najúspešnejších uchádzačov o belgické občianstvo v rokoch 2018 - 2019 uzatvárajú obyvatelia Konžskej demokratickej republiky (2276), Afganistanu (2233) a Holandska (2188).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)