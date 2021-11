Belgické stíhačky zachytili v priestore NATO ruské bombardéry

Amsterdam 12. novembra (TASR) - Belgické stíhačky F-16 zachytili v piatok dva ruské strategické bombardéry, ktoré prenikli do vzdušného priestoru Severoatlantickej aliancie (NATO) nad Severným morom, oznámilo holandské ministerstvo obrany. Informácie priniesla tlačová agentúra Reuters.



Lietadlá, ministerstvom identifikované ako nadzvukové bombardéry Tu-160 "Blackjack", boli potom ďalej sprevádzané britskými vzdušnými silami.



"Ruské vojenské lietadlá občas preniknú do vzdušného priestoru NATO bez toho, aby sa identifikovali," uvádza sa vo vyhlásení holandského ministerstva. "Stíhačky sledovali Rusov, až kým sprievod neprevzali britské vzdušné sily," dopĺňa ministerstvo.



Lietadlá NATO dostanú príkaz na vzlietnutie z Holandska alebo z Belgicka vždy, keď nejaký stroj prenikne do blízkosti holandského vzdušného priestoru, alebo priamo doňho, bez nadviazania rádiového spojenia, vysvetľuje ministerstvo citované agentúrou Reuters.