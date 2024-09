Belgické univerzity podporili vzdelávanie utečencov

Brusel 13. septembra (TASR) - Dve belgické univerzity sa zapojili do širšieho medzinárodného projektu s cieľom zlepšiť prístup utečencov k vyššiemu vzdelávaniu. Na piatkovú správu televíznej stanice RTBF upozornil bruselský spravodajca TASR.



Katolícka univerzita v Leuvene (KUL), najvyššie oceňovaná belgická univerzita, ako aj frankofónna Katolícka univerzita v Louvain-la-Neuve (UCL) sa zapojili do siete približne 15 univerzít z celého sveta, aby pomohli zlepšiť prístup utečencov k vyššiemu vzdelávaniu.



Program s názvom Global University Academy (GUA) spája vzdelávacie inštitúcie z Európy, Severnej Ameriky a Afriky.



Počas nasledujúcich 18 mesiacov univerzity projektu GUA vypracujú spoločný bakalársky program, ktorý sa bude realizovať v rôznych utečeneckých táboroch. Partnerstvo medzi univerzitami zabezpečuje zároveň vzájomné uznávanie kurzov, záruku významu a vysokého štandardu dosiahnutého vzdelania, ako aj spoluprácu s miestnymi partnermi a zabezpečenie dlhodobého financovania.



V súčasnosti má prístup k vyššiemu vzdelaniu len zhruba sedem percent utečeneckej populácie na celom svete.



Okrem belgických univerzít sa do siete GUA zapojili aj Štátna univerzita v Arizone, Humboldtova univerzita v Berlíne, Univerzita Makerere v Ugande, Nórska univerzita prírodných vied, univerzita Paris Sciences et Lettres, Vysoká škola orientálnych a afrických štúdií v Londýne, Southern New Hampshire University, ako aj univerzity v Stellenbosch a v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike (JAR), v nórskych mestách Bergen a Oslo, vo švajčiarskej Ženeve, v nemeckom Hamburgu a v britskom Oxforde.



S programom zameraným na vzdelávanie utečencov je spojená aj Nórska rada pre utečencov, nórska mimovládna organizácia na podporu utečencov SAIH, ako aj Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)