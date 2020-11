Belgické úrady neposkytli domovom dôchodcov náležitú ochranu, tvrdí AI

Brusel 16. novembra (TASR) - Medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) v pondelok uviedla, že belgické úrady ponechali napospas tisíce starých ľudí, ktorí zomreli v miestnych domovoch dôchodcov počas pandémie koronavírusu. AI tento postup označila za "porušenie ľudských práv," informovala agentúra AP.



K väčšine úmrtí spojených s ochorením COVID-19, ktoré v 11,5-miliónovom Belgicku zaznamenali na jar počas prvej vlny pandémie, došlo práve v miestnych domovoch dôchodcov. AI tvrdí, že v týchto zariadeniach od marca do októbra zaznamenali až 61,3 percenta úmrtí spojených s ochorením COVID-19 z celkového počtu úmrtí spojených s koronavírusom v krajine.



Organizácia tvrdí, že miestne úrady počas tohto obdobia dostatočne rýchlo nezaviedli opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov domovov dôchodcov a porušili tak ich ľudské práva.



AI ďalej uviedla, že jeden z dôvodov, prečo v zariadeniach zomrelo také veľké množstvo ľudí, je ten, že veľa infikovaných klientov nepreviezli do nemocnice, kde by im poskytli náležitú pomoc.



"Na základe výsledkov, ku ktorým sme sa dopátrali, môžeme potvrdiť, že belgické úrady ponechali napospas (domovy dôchodcov) a ich klientov, až kým táto tragédia nebola verejne odsúdená a nastal koniec najťažšej fázy prvej vlny pandémie," uviedol Philippe Hensmans, šéf Amnesty International v Belgicku.



Maggie De Blocková, bývalá belgická ministerka zdravotníctva, ktorá post zastávala v počiatočných mesiacoch pandémie, odmietla obvinenia, že by bol týmto klientom zamedzený prístup do nemocnice.



"Federálna vláda ani žiaden z mojich regionálnych spolupracovníkov nikdy nevydal nariadenie o tom, že by sa nemali hospitalizovať ľudia, ktorí si to vyžadujú, alebo že by sme mohli odmietnuť starších a zdravotne znevýhodnených ľudí," dodala.



Úrad premiéra sa k záležitosti dosiaľ nevyjadril. Belgicko, jedna z európskych krajín najviac postihnutých novým koronavírusom, od začiatku pandémie zaznamenalo 536.000 potvrdených prípadov koronavírusu a viac ako 14.000 úmrtí spojených s týmto vírusom.