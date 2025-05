Belgické úrady žiadajú EP, aby zbavil imunity poslancov v kauze Huawei

Brusel 20. mája (TASR) - Belgické úrady požiadali Európsky parlament, aby zbavil poslaneckej imunity skupinu europoslancov, ktorých chcú vyšetrovať pre podozrenia z účasti na korupčnej kauze spájanej s čínskym technologickým koncernom Huawei. Informoval o tom v pondelok večer magazín Politico, píše TASR.



Žiadosť, ktorú potvrdili štyria predstavitelia Európskej únie, prišla dva mesiace po tom, ako boli vznesené obvinenia v tejto afére. Údajne sa týka piatich poslancov EP - troch z Európskej ľudovej strany (EPP), jedného z frakcie Socialisti a demokrati (S&D) a jedného z Obnovme Európu (RE).



O zbavení ich imunity rozhodne Výbor EP pre právne veci (JURI). Proces zbavovania imunity v EP trvá v zrýchlenom konaní štyri týždne, ale v citlivých prípadoch to môže byť aj rok. Žiadosť o zrušenie poslaneckej imunity nevyhnutne neznamená, že sa niekto dopustil priestupku alebo zločinu. Tento krok je však potrebný, aby mohla polícia dané osoby predvolať na výsluch a vyšetrovať ich.



Europarlament zatiaľ nepotvrdil úplný zoznam mien, avšak maltský poslanec z S&D Daniel Attard a bulharský zákonodarca z RE Nikola Minčev už verejne priznali, že ich príslušné orgány vyšetrujú.



Predsedníčka EP Roberta Metsolová podľa Politica oficiálne oznámi mená všetkých dotknutých europoslancov v stredu na úvod plenárneho zasadnutia. Okrem europoslancov vyšetrujú belgické úrady aj niektorých zamestnancov EP, potvrdili zdroje.



V prípade kauzy, do ktorej je vraj zapletený Huawei, bolo úradmi v Belgicku dovedna obvinených najmenej osem osôb. Obvineniam predchádzali policajné razie v Belgicku, Portugalsku a Francúzsku. Ide o súčasť vyšetrovania spusteného v 2021, ktoré sa týka podozrení z nezákonných platieb a iných darov zo strany Huawei výmenou za podporu europoslancov pri zavádzaní telekomunikačnej siete 5G.



Zmienené osoby sú obvinené z korupcie, prania špinavých peňazí a členstva v zločineckej organizácii. Obvinená bola aj Lucia Simeoneová, asistentka poslanca europoslanca Fulvia Martusciella, ktorú zadržala talianska polícia. Taliansky súd ju však na konci apríla odmietol vydať belgickým úradom napriek európskemu zatykaču.



Vyšetrovaných je aj osem europoslancov, ktorí podpísali list zaslaný vo februári 2021 trom eurokomisárom, v ktorom argumentovali, že geopolitické napätie by nemalo zabrániť vývoju siete 5G v Európe. Tento krok by bol podľa Politica výhodný pre Huawei. Belgické úrady teraz zisťujú, či europoslanci nedostali za tento list zaplatené. Nie je známe, či sa práve ich týka žiadosť o zbavenie imunity.



Dotknutí politici a tiež Huawei všetky obvinenia odmietajú.