Belgické veľké mestá žiadajú vládu o viac peňazí v boji proti drogám

Brusel 22. augusta (TASR) - Belgické mestá Antverpy, Brusel a Charleroi žiadajú od federálnej vlády viac zdrojov pre políciu, aby mohli úspešnejšie bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli s odvolaním sa na pondelňajšiu správu televíznej stanice RTL Info.



S uvedenou požiadavkou prišiel starosta Antverp Bart de Wever a pridali sa k nemu aj primátori Bruselu (Philippe Close) a Charleroi (Paul Magnette).



Antverpy sa v sobotu večer (20. 8.) stali dejiskom ďalšej streľby, keď na dom vo štvrti Merkseme neznámi útočníci strieľali už druhýkrát za dva mesiace. Podľa vyjadrenia antverpskej prokuratúry tieto násilné činy súvisia s obchodovaním s drogami. Za necelé dva mesiace došlo v Antverpách k vyše dvadsiatim násilným incidentom, vrátane streľby a prestreliek, ktoré sú spájané práve s touto trestnou činnosťou.



Miestne úrady ju sa snažia vykoreniť, no zatiaľ bez úspechu. Starosta Antverp chce preto viac zdrojov pre políciu. "Je naozaj naliehavé dať väčšiu váhu miestnym orgánom, pretože momentálne ideme na front so vzduchovkami," citujú De Wevera belgické médiá. A s týmto názorom nie je osamelý.



Viac finančných zdrojov pre políciu chcú získať aj primátori Bruselu a Charleroi. Close okrem navýšenia rozpočtu žiada aj ďalšie dodatočné opatrenia, predovšetkým získať možnosť zatvoriť podniky a zariadenia, cez ktoré obchodníci s drogami prepierajú špinavé peniaze. V pondelok hovoril o tejto záležitosti s federálnou ministerkou vnútra Annelies Verlindenovou, ktorá chápe naliehavosť celkovej situácie, zároveň však pripomenula, čo všetko sa už urobilo v boji proti násiliu súvisiacemu s obchodovaním s drogami.



"Chystáme sa prijať ďalších policajtov do radov federálnej polície, vrátane federálnej justičnej polície. Potrebujeme spojiť sily v boji proti tomuto fenoménu. Nemôžeme zmeniť svet zo dňa na deň, ale robíme všetko pre to, aby sme investovali viac do polície," uviedla ministerka vnútra.