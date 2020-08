Belgické opatrenia proti koronavírusu stáli vyše pol miliardy eur

Brusel 12. augusta (TASR) - Zdravotnícke opatrenia proti novému typu koronavírusu a nemocničné náklady od polovice marca do konca júna vyšli belgickú štátnu pokladnicu na zhruba 512 miliónov eur. Uviedol to v utorok belgický týždenník Knack s odvolaním sa na údaje Národného inštitútu pre nemocenské poistenie (Inami).



Podľa tlačovej agentúry Belga však ide iba o časť verejných nákladov, lebo zdravotné testy a samotná liečba pacientov s ochorením COVID-19 neboli do tohto výpočtu zahrnuté.



Inami uskutočnil uvedený odhad na základe opatrení prijímaných proti šíreniu nákazy a aj podľa nákladov, ktoré nemocnice po celej krajine museli vynaložiť v súvislosti s COVID-19.



Najdôležitejšou časťou týchto výdavkov boli ochranné opatrenia a ochranné vybavenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (168 miliónov eur), prispôsobenie sa základným ošetrovateľským potrebám (59 miliónov), úhrada nákladov na testy na koronavírus (42 miliónov) a platby pre triediace a dodávateľské strediská (32 miliónov eur). Ostatné opatrenia vyšli lacnejšie, keď napríklad zvýšené používanie kyslíka pre prístroje na podporu dýchania sa odhaduje na 1,5 milióna eur. Preventívne hygienické opatrenia počas prepravy pacientov možno v uvedenom období vyčísliť na 315.000 eur.



Inami pre výpočet nemocničných nákladov súvisiacich s nákazou COVID-19 zohľadnil 17.500 hospitalizácií v rôznych nemocniciach, pričom za priemerný pobyt v nemocnici určil desaťdňové obdobie a 14 dní stanovil pre pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Podľa tohto vzorca sa celkové náklady vyšplhali na 151 miliónov eur.



Podľa údajov Inami však nie je možné vypočítať štandardné náklady na liečbu choroby COVID-19, aj preto, lebo nemožno hovoriť o "štandardnej liečbe" pre toto ochorenie. U niektorých pacientov boli s liečbou spojené aj problémy so srdcom alebo pľúcami, u ďalších pacientov bolo treba riešiť tiež rôzne neurologické problémy či otázku vysokého tlaku. Pre lekárov to znamenalo aj rôzny postup pri rehabilitácii pacientov hospitalizovaných pre nákazu COVID-19.



Belga pripomenula, že počas platnosti karanténnych opatrení si lekári od zdravotných poisťovní mohli účtovať poplatok za konzultáciu na diaľku vo výške 20 eur. Podľa predbežných údajov, ktoré zdravotné poisťovne dostali do 31. mája, belgickí lekári poskytli spolu viac ako 3,7 milióna konzultácií na diaľku, či už telefonicky alebo prostredníctvom videa, čo znamená náklady vo výške 77 miliónov eur.



K celkovému obrazu situácie treba podľa Inami zaradiť aj pokles príjmov iných medicínskych odborov, ktoré v období karanténnych opatrení prišli o pravidelné návštevy a dohodnuté lekárske zákroky a ošetrenia. Údaje zatiaľ nie sú úplné, avšak len za apríl boli zdravotné výdavky mimo nemocničného prostredia nižšie o 28 percent voči rovnakému obdobiu z minulého roka. Pokles príjmov najviac pocítili zubní lekári a oftalmológovia (pokles o 93 percent), potom fyzioterapeuti (78 percent) a logopédi (76 percent).



