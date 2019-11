Belgickej vláde súd nariadil, aby priviedla zo Sýrie matku s deťmi

Brusel 1. novembra (TASR) - Belgickým úradom nariadil súd v Bruseli, aby vrátili zo Sýrie do vlasti ženu, ktorá sa pridala k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS), a tiež jej dve deti. Trojicu zadržiavajú v sýrskom tábore ar-Rudž. Vo štvrtok o tom tlačovú agentúru AFP informoval právnik rodiny Nicolas Cohen a potvrdil tak správu belgickej štátnej televízie.



Belgickej vláde dal bruselský súd 75 dní na to, aby priviedla 23-ročnú Belgičanku a jej deti zo sýrskeho tábora ar-Rudž, kontrolovaného kurdskými bojovníkmi, domov.



Nariadenie bolo vydané v čase, keď sa v Európe vedie debata o osude európskych občanov, ktorí odišli z vlasti a pridali sa k IS, ale teraz, po porážke takzvaného "kalifátu" džihádistov, sú zadržiavaní v táboroch v Sýrii a Iraku.



Kurdskí bojovníci, kontrolujúci tieto tábory, a Spojené štáty vyzývajú európske krajiny, aby si vzali naspäť svojich občanov a postavili ich pred spravodlivosť.



Európske vlády však nie sú ochotné to urobiť. Majú pochybnosti, či dokážu zhromaždiť dostatok dôkazov na úspešné obžaloby, a obávajú sa, že budú musieť džihádistov ostrieľaných v bojoch prepustiť na ulicu.



Podľa belgických médií je žena s dvoma deťmi v tábore od februára 2018 a chce sa vrátiť do Belgicka.



Žena údajne odišla v januári 2015 za svojím otcom, bývalým členom teroristickej siete al-Káida, ktorý sa v predchádzajúci mesiac pripojil k Islamskému štátu. Neskôr žena pre belgickú televíziu uviedla, že svoj krok ľutuje a chce si v Belgicku odpykať akýkoľvek trest.



Cohen označil rozhodnutie bruselského súdu za "skutočnú právnu revolúciu", pretože vládu núti plniť si "povinnosti".



Do Belgicka už v polovici júna vrátili šesť belgických sirôt, jednu z nich vo veku mladého dospelého - narodili sa rodičom, ktorí sa pridali k IS.