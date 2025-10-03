< sekcia Zahraničie
Belgickí a holandskí umelci bojkotujú izraelské organizácie
Piatkový otvorený list flámskej ministerke kultúry Caroline Gennezovej podpísali aj popredné organizácie.
Brusel 3. októbra (TASR) - Viac ako 250 kultúrnych organizácií a takmer 800 umelcov v Belgicku a Holandsku začalo okamžitý bojkot inštitúcií a spoločností spojených s Izraelom, informoval flámsky denník De Morgen. TASR správu prevzala z agentúry Belga.
Piatkový otvorený list flámskej ministerke kultúry Caroline Gennezovej podpísali popredné organizácie, medzi ktoré patria Kráľovské flámske divadlo (KVS) a centrum umenia Beursschouwburg v Bruseli, Múzeum výtvarných umení v Gente a či centrum umenia De Singel v Antverpách.
Podporu prisľúbili aj viacerí prominentní umelci, vrátane spisovateľov, hudobníkov, hercov či básnikov.
„Už sa nechceme ďalej nečinne prizerať na vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu palestínskeho národa,“ uvádza sa v liste. Bojkot sa vzťahuje iba na izraelské inštitúcie a organizácie, nie na jednotlivcov, a výslovne vylučuje skupiny, ktoré sa stavajú proti „genocíde, apartheidu a okupačnej politike“.
Tento krok nasleduje po kontroverzii v Belgicku v súvislosti so zrušením koncertu izraelského dirigenta Lahava Šaniho, čo vyvolalo kritiku flámskych vládnych predstaviteľov, ale tento krok podporila ministerka Gennezová, pripomína Belga.
