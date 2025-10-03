Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Zahraničie

Belgickí a holandskí umelci bojkotujú izraelské organizácie

.
Izraelské jednotky sú viditeľné v blízkosti hranice s Pásmom Gazy v južnom Izraeli, utorok, 30. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Piatkový otvorený list flámskej ministerke kultúry Caroline Gennezovej podpísali aj popredné organizácie.

Autor TASR
Brusel 3. októbra (TASR) - Viac ako 250 kultúrnych organizácií a takmer 800 umelcov v Belgicku a Holandsku začalo okamžitý bojkot inštitúcií a spoločností spojených s Izraelom, informoval flámsky denník De Morgen. TASR správu prevzala z agentúry Belga.

Piatkový otvorený list flámskej ministerke kultúry Caroline Gennezovej podpísali popredné organizácie, medzi ktoré patria Kráľovské flámske divadlo (KVS) a centrum umenia Beursschouwburg v Bruseli, Múzeum výtvarných umení v Gente a či centrum umenia De Singel v Antverpách.

Podporu prisľúbili aj viacerí prominentní umelci, vrátane spisovateľov, hudobníkov, hercov či básnikov.

„Už sa nechceme ďalej nečinne prizerať na vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu palestínskeho národa,“ uvádza sa v liste. Bojkot sa vzťahuje iba na izraelské inštitúcie a organizácie, nie na jednotlivcov, a výslovne vylučuje skupiny, ktoré sa stavajú proti „genocíde, apartheidu a okupačnej politike“.

Tento krok nasleduje po kontroverzii v Belgicku v súvislosti so zrušením koncertu izraelského dirigenta Lahava Šaniho, čo vyvolalo kritiku flámskych vládnych predstaviteľov, ale tento krok podporila ministerka Gennezová, pripomína Belga.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite