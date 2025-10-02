< sekcia Zahraničie
Belgickí aktivisti protestovali proti dovozu plynu z USA aj Ruska
Autor TASR
Brusel 2. októbra (TASR) - Desiatky aktivistov environmentálnej organizácie Greenpeace v stredu zorganizovali protest v belgickom prístave Zeebrugge proti dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska a Spojených štátov. TASR správu prebralo z agentúry DPA.
Podľa organizácie sa na proteste zúčastnilo 70 aktivistov zo 17 krajín, pričom niektorí boli na kajakoch vo vode. Na modeli tankera LNG umiestnili demonštranti nafukovacie figuríny amerického prezidenta Donalda Trumpa aj jeho ruského partnera Vladimira Putina. Tlačová agentúra Belga informovala, že protest dočasne zablokoval vstup lodiam do prístavu.
„Počas toho, ako Európska únia (EÚ) rokuje o nových sankciách proti Rusku a Trump na ňu tlačí, aby kupovala viac amerického plynu, Greenpeace vyzýva lídrov EÚ, aby znížili závislosť od fosílnych palív úplným vyradením plynu a urýchlením prechodu na obnoviteľné zdroje energie,“ uviedla skupina vo vyhlásení. Varovala tiež pred ničivým vplyvom pokračujúceho využívania fosílneho plynu na klímu.
V roku 2024 EÚ doviezla viac ako 100 miliárd kubických metrov LNG, z čoho takmer 45 percent pochádzalo z USA a asi 20 percent z Ruska. Belgický prístav Zeebrugge je kľúčovým dovozným centrom, z ktorého sa plyn ďalej distribuuje do iných krajín EÚ, vysvetľuje DPA.
