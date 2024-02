Belgickí farmári protestujú počas schôdzky ministrov poľnohospodárstva

Brusel 26. februára (TASR) - Nová veľká demonštrácia belgických farmárov prebieha od skorých ranných hodín v Bruseli. Protestujúci farmári, hlavne z Valónska, dorazili na traktoroch do európskej štvrte, kde sídlia inštitúcie EÚ, v deň, keď sa tam stretávajú ministri poľnohospodárstva členských krajín EÚ, aby rokovali o zlepšení situácie európskych farmárov. Informuje o tom spravodajca TASR.



V centre diskusií Rady EÚ pre poľnohospodárstvo je otázka príjmov v agrosektore. Zástupcovia 27 členských štátov eurobloku sa pokúsia dohodnúť sa na spôsoboch, ktoré zaručia náležité ohodnotenie pre výrobcov potravín. Reagujú tak na hlavné požiadavky farmárov, ktorí od januára protestujú po celej Európe.



Belgická televízna stanica RTBF upozornila, že odborové zväzy farmárov majú v úmysle aj naďalej vyvíjať tlak na EÚ, ktorá podľa nich po sérií predošlých protestov neprijala dostatok konkrétnych rozhodnutí v prospech agrosektoru.



Viacero konvojov s traktormi smerovalo do Bruselu už uprostred noci a v skorých ranných hodinách spôsobili vážne zápchy na hlavných trasách vedúcich do hlavného mesta Belgicka. Početné dopravné problémy hlásila polícia aj v historickom centre Bruselu, traktory sa dokonca dostali aj na tamojšie Hlavné námestie, ktoré je bežne uzavreté pre dopravu.



Hoci oficiálne protesty boli naplánované na 10.00 hodinu, už pred deviatou hodinou miestneho času bola európska štvrť zablokovaná, prístup do zóny majú len ľudia pracujúci v euroinštitúciách v tejto časti mesta. Uzavreté pre dopravu boli aj hlavné tunely v smere do centra a poriadkové sily v čase príchodu farmárov uzavreli aj priľahlé stanice metra Schuman a Maelbeek.



Farmári na ulici v tesnom susedstve euroinštitúcií vysypali ojazdené pneumatiky a zakladali tam menšie ohne.



RTBF v tejto súvislosti upozornila, že farmári z regiónu Valónsko sú právom nahnevaní, lebo od roku 1990 zarábajú v priemere menej ako platený robotník v ktoromkoľvek odvetví. Najhoršie sú na tom malé farmy.



Farmári čelia mnohým problémom: od výkyvov cien agropotravinárskych výrobkov na trhu, zvyšujúcich sa výrobných nákladov, nepriazni počasia či epidémiám, ktoré ovplyvňujú export agrokomodít do zahraničia. V posledných rokoch sa sťažujú aj na dôsledky tzv. Európskej zelenej dohody a protestujú aj proti obchodnej politike EÚ a prílevu lacnejších komodít na európsky trh.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)