Belgickí lekári žiadajú schváliť liečbu monoklonálnymi protilátkami

Brusel 4. mája (TASR) - Očkovanie proti COVID-19, do ktorého sa už v Belgicku zapojila vyše tretina populácie, nie je jedinou dostatočnou ochranou na prekonanie pandémie koronavírusu. Ďalším riešením je liečba, najmä pre ľudí s oslabeným imunitným systémom, ktorým môžu pomôcť monoklonálne protilátky. Uviedla to v utorok televízna stanica RTBF.



Podľa RTBF je u pacientov s vysokým rizikom vzniku závažnej formy COVID-19 nevyhnutná liečba monoklonálnymi protilátkami. Ide o protilátky vyrobené v laboratóriu, ktoré by významne znížili riziko hospitalizácie alebo úmrtia, aj preto sa Belgická kráľovská lekárska akadémia (ARMB) oficiálne vyslovila za nasadenie tohto typu liečby.



Podľa doterajších zistení pacienti so slabým imunitným systémom reagujú horšie na očkovanie a ich telá nevytvárajú vôbec alebo iba málo protilátok na ochranu pred vírusom Sars-Cov-2.



V Belgicku sa podľa odhadov nachádza 1000 až 3000 ľudí so zvýšeným rizikom vzniku závažnej formy ochorenia COVID-19, pokiaľ sa v populácii nedosiahne kolektívna imunita. Pre týchto ľudí sú monoklonálne protilátky jedinou zbraňou, o ktorej sa aktuálne vie, že je dnes účinná proti tejto vírusovej infekcii, uvádza RTBF.



Laboratórne vytvorené molekuly napodobňujú normálnu imunitnú odpoveď tela po podaní vakcíny. Injekčné protilátky zastavia vírus skôr, ako sa dostane do pľúc, píše sa v správe s tým, že liečba monoklonálnymi protilátkami je účinná aj proti novým variantom koronavírusu.



Vďaka mobilizácii lekárskych tímov mohlo viacero belgických pacientov vyskúšať túto liečbu aj napriek tomu, že nejde o liek schválený belgickými regulačnými úradmi. Belgická kráľovská lekárska akadémia v tejto súvislosti oznámila, že je nevyhnutné mať prístup k takejto liečbe a nechať schváliť potrebné lieky, pričom odkázala, že vo viacerých členských krajinách EÚ už pacientom monoklonálne protilátky podávajú.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)