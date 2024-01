Belgickí poľnohospodári plánujú zablokovať prístav Zeebrugge

Brusel 30. januára (TASR) - Belgickí poľnohospodári z dôvodu rastúcich nákladov, environmentálnej politiky Európskej únie a dovozov lacných potravín plánujú v utorok zablokovať prístupové cesty do belgického kontajnerového prístavu Zeebrugge. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na ekonomický denník De Tijd.



Protestujúci plánujú zabrániť prístupu do tohto severomorského prístavu, ktorý je druhým najväčším v Belgicku, na najmenej 36 hodín so začiatkom o 14.00 h, uviedol denník s odvolaním sa na organizátorov a políciu. Hovorca prístavného úradu uviedol, že policajné zložky dostali informácie o akcii, nie je však jasné, čo bude akcia zahŕňať.



Poľnohospodári v Belgicku ráno taktiež narušili premávku na diaľnici neďaleko hranice s Holandskom. Kolóna traktorov smerovala k prístavnému mestu Antverpy, informuje štátny vysielateľ RTBF.



Belgický premiér Alexander De Croo sa má v utorok stretnúť so združením poľnohospodárov.



V uplynulých týždňoch vo viacerých európskych krajinách vrátane Nemecka, Poľska, Francúzska a Rumunska protestovali poľnohospodári, aby vyjadrili nespokojnosť s vysokými nákladmi na pohonné hmoty, reguláciami na úrovni EÚ či s nekontrolovaným dovozom produktov a obilia z Ukrajiny.



Belgické protestné hnutie povzbudili podobné protesty vo Francúzsku, kde poľnohospodári zablokovali dopravu na desiatkach bodov v okolí Paríža. Francúzsky prezident Emmanuel Macron v snahe nájsť východisko z krízy oznámil Európskej komisii, že nie je možné uzavrieť rokovania o obchodnej dohode s juhoamerickým združením Mercosur.



Belgickí poľnohospodári v pondelok zablokovali diaľnice na juhu Belgicka a traktory zaparkovali aj neďaleko budovy Európskeho parlamentu v Bruseli.