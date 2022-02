Belgickí poslanci chcú, aby bol prístup na internet základným právom

Brusel 7. februára (TASR) - Prístup na internet by sa mal stať základným právom každého obyvateľa Belgicka, ktoré bude zakotvené aj v ústave. Na príslušný návrh flámskej Kresťansko-demokratickej strany (CD&V) v pondelok upozornil internetový denník The Brussels Times.



Strana flámskych konzervatívcov predložila na prerokovanie návrh zákona, ktorý by zaradil prístup k internetu medzi základné práva garantované v belgickej ústave. O tejto otázke už v priebehu januára rokovala komisia pre revíziu ústavy. Poslanci si vyžiadali ďalšie odborné stanoviská a očakáva sa, že do konca tohto týždňa bude návrh zákona dokončený.



"Neschopnosť pracovať s počítačom je nový druh negramotnosti. Internet sa skutočne musí stať základným právom pre všetkých," uviedla flámska ministerka zamestnanosti Hilde Crevitsová na Twitteri.



Belga upozornila, že takmer 10 percent obyvateľov Belgicka nemá v súčasnosti prístup k internetu. V skupine ľudí s nízkym príjmom (menej ako 1200 eur mesačne) tento podiel - podľa údajov Eurostatu - presahuje 30 percent.



Čiastočne je to spôsobené tým, že pripojenie na internet je v Belgicku drahšie ako v iných európskych krajinách, v porovnaní so susednými štátmi o zhruba 30 percent. Belgická federálna vláda pripravuje zmeny, ktoré by mali zaistiť internetové pripojenie pre obyvateľov s nižšími príjmami.