Belgickí poslanci chcú sankcie v prípade anexie Predjordánska

Brusel 26. júna (TASR) – Belgickí poslanci vyzvali vládu, aby pripravila zoznam protiopatrení, ktorými by Belgicko reagovalo na možnú izraelskú anexiu časti palestínskych území v Predjordánsku. Informovala o tom v piatok televízia RFBF.



Príslušnú rezolúciu prijal v noci na piatok belgický federálny parlament. Za uznesenie, ktoré vypracovali belgickí poslanci z ekologicky zameraných strán Ecolo a Groen, hlasovalo 101 zákonodarcov a 39 sa hlasovania zdržalo.



Podľa prijatého dokumentu by Belgicko malo „zohrávať vedúcu úlohu na európskej a medzinárodnej úrovni pri zostavovaní zoznamu účinných sankcií", ktoré budú odpoveďou na akúkoľvek izraelskú anexiu okupovaných palestínskych území.



Uznesenie preto stanovilo, že ak v tejto otázke nedôjde k dohode na európskej úrovni, Belgicko by malo vytvoriť koalíciu členských štátov EÚ, ktoré majú v tejto otázke rovnaký názor, a zhodnúť sa s nimi na spoločnej reakcii.



Izraelská vláda pod vedením premiéra Benjamina Netanjahua má po 1. júli oznámiť stratégiu na implementáciu amerického plánu pre Blízky východ. Tento plán ráta s tým, že Izrael anektuje už vybudované židovské osady na Západnom brehu a údolie rieky Jordán, pričom vznikne demilitarizovaný palestínsky štát na menšom území.



RTBF pripomenula, že v otázke reakcie na prípadnú izraelskú anexiu nie sú členské krajiny EÚ jednotné. Niektoré podporujú prísnejší postoj voči Izraelu, zatiaľ čo iné akékoľvek sankcie odmietajú.