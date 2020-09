Belgickí poslanci:Smrť J. Chovanca vrhá zlé svetlo na belgickú políciu

Brusel 1. septembra (TASR) - Poslanci belgického federálneho parlamentu z výborov pre vnútorné záležitosti a spravodlivosť v utorok spochybnili zdôvodnenia najvyšších policajných a politických funkcionárov, že nemali dostatok informácií o prípade smrti Slováka Jozefa Chovanca. Podľa ich slov ide o ďalšiu kauzu, ktorá vrhá zlé svetlo na belgické policajné sily.



Denník De Morgen v utorok podrobne sledoval vypočúvanie bývalého ministra vnútra a súčasného flámskeho premiéra Jana Jambona, bývalej šéfky belgickej polície a šéfky Europolu Catherine De Bolleovej, ako aj súčasného šéfa federálnej polície Marca De Mesmaekera.



J. Chovanec zomrel 27. februára 2018 po tom, ako mu 24. februára zabránili letieť lietadlom do Bratislavy, a po potýčke s letiskovou políciou na letisku v meste Charleroi, ku ktorej došlo v noci z 24. na 25. februára, po ktorej utrpel srdcový infarkt a upadol do kómy.



De Morgen upozornil, že séria poslaneckých otázok trvala viac ako dve hodiny, pričom k slovu sa prihlásili zákonodarcovia z viacerých politických strán. Poslanci dali jasne najavo, že nie sú spokojní s vyhláseniami, ktoré predniesli Jambon, De Mesmaeker a De Bolleová, pričom najviac kritiky a obvinení si vyslúžil Jambon.



Poslanci požadujú konkrétnejšie objasnenia o prípade vrátane informácií o tom, ako vznikla prvá policajná správa, v ktorej nie sú zábery s policajným zákrokom voči Chovancovi, kto mal o týchto záberoch vedieť a prečo nebol spustený "poplach", že došlo k vážnemu incidentu skôr, ako sa k týmto záberom po dva pol roku dostali médiá.



Poslanec Stefaan Van Hecke zo strany flámskych zelených (Groen) priznal, že má podozrenie, že zo strany úradov došlo k pokusom zamiesť tento prípad pod koberec. "To poškodzuje obraz našej polície. Zdá sa, akoby sme začali konať iba po úniku videozáberov," uviedol a naznačil spojitosť s podobným incidentom, pri ktorom v roku 2010 počas policajnej väzby zomrel Jonathan Jacob. "V spôsobe, akým súdnictvo narába s týmito spismi, ale aj v spôsobe policajného toku informácií, je niečo štrukturálne zlé," odkázal Van Hecke.



Poslanec Ahmed Laaouej zo strany frankofónnych socialistov (PS) obvinil Jambona, že jeho príbeh o tom, že ako minister vnútra nemal dostatok informácií o prípade, je "nedôveryhodný", a naznačil, že prípad bral na ľahkú váhu. "Ak je cudzí štát znepokojený smrťou svojho štátneho príslušníka, nemali by ste sa uspokojiť s neúplnou policajnou správou," odkázal exministrovi.



Aj Franky Demon z Flámskej kresťanskodemokratickej strany (CD&V) pripustil, že komunikácia o narábaní so spisom týkajúcim sa J. Chovanca vyvoláva príliš veľa nezodpovedaných otázok. Dodal, že keď policajti zavinia smrť iného človeka, musia sa rozzvučať všetky "poplašné zvony" a minister vnútra musí o tom vedieť a zakročiť.



Poslankyňa Gaby Colebundersová z flámskej Strany pracujúcich (PVDA) upozornila Jambona, že v priebehu posledného týždňa mal protichodné vyhlásenia týkajúce sa priamo tohto prípadu. "Menili ste výpovede každý deň. Myslím si, že realita je taká, že Jambon nechcel o ničom vedieť," skonštatovala poslankyňa.



Tim Vandenput z flámskej liberálnej strany Open Vld upozornil, že v posledných dňoch sa v súdnom spise objavilo veľa nových faktov. Týkajú sa falošnej nekompletnej policajnej správy, prokurátora, ktorý videl sporné zábery zo zásahu polície, ale nikoho neinformoval, či slov zasahujúcej zdravotnej sestry, ktorá tvrdí, že strata muža zadržaného v cele nebude "žiadnou stratou". Vandenput tiež spochybnil vyjadrenie exministra Jambona, že pri vyšetrovaní prípadu nezasvietilo žiadne poplašné svetlo. "Alarm samozrejme spočíva v tom, že muž po policajnej akcii skončil v kóme a o tri dni na to zomrel," zhodnotil situáciu liberálny poslanec. A dodal, že stále nie je jasné, kto vyhotovil prvú policajnú správu, ktorá skončila na Jambonovom pracovnom stole a podľa ktorej exminister nevenoval tejto kauze príslušnú pozornosť.