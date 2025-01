Belgickí starostovia požadujú celoeurópsky zákaz zábavnej pyrotechniky

Brusel 2. januára (TASR) - Po sérii zranení počas osláv Nového roka Belgicko uvažuje o zákaze predaja zábavnej pyrotechniky jednotlivcom. Podľa najradikálnejších kritikov by sa zákaz na národnej úrovni mal rozšíriť na celú Európsku únie. TASR informuje na základe správy webu Politico.



Niekoľko belgických obcí už zaviedlo lokálne zákazy predaja zábavnej pyrotechniky. Podľa združenia flámskych miest a obcí (VVSG) by si 80 percent starostov VVSG želalo celoštátny a aj celoeurópsky zákaz.



"Rok čo rok vidíme, že dochádza k obetiam, že ľudia majú poranené nohy a ruky... Vidíme tiež, že niektorí používajú zábavnú pyrotechniku na útoky na záchranárov a policajtov," uviedla pre Politico hovorkyňa VVSG Nathalie Debastová.



V Bruseli sa napriek zákazu odpaľovalo počas osláv niekoľko svetlíc a petárd. Počas silvestrovskej noci tam polícia zadržala 159 osôb a zasahovala pri viac ako 1700 incidentoch.



Podľa VVSG by sa mal zákaz vzťahovať na všetky členské krajiny EÚ. Tým by sa zabránilo obchádzaniu zákazu predaja nákupom v inej krajine. Združenie má v pláne v prípade neúspechu u belgickej vlády obrátiť sa až na Európsky parlament.



Belgická skupina za práva zvierat GAIA je voči celoeurópskemu zákazu skeptická a argumentuje, že je najprv potrebné obmedzenie na národnej úrovni. "Keď počujeme, že Európa musí niečo riešiť, je to zvyčajne zámienka pre politikov, aby vo svojom členskom štáte nič neurobili," povedala riaditeľka GAIA Ann de Greefová.