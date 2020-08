Vedci zistili rôzne správanie rakovinových buniek toho istého nádoru

Brusel 3. augusta (TASR) - Vedci z Flámskeho inštitútu biotechnológie (VIB) a Katolíckej univerzity v Leuvene (KUL) úspešne identifikovali rozdiely medzi bunkami toho istého nádoru. Objavili, že pri rakovine kože môžu mať určité rakovinové bunky agresívnejšiu formu, čo by mohlo pomôcť pri liečbe rôznych foriem tejto choroby, uviedla v pondelok tlačová agentúra Belga.



Vedci z VIB a KUL upozornili, že nie všetky rakovinové bunky sú rovnaké, a detailne opísali, že dokonca aj v rámci jedného druhu nádoru môžu byť niektoré bunky agresívnejšie ako ostatné. Ich výskum bol založený na tzv. jednobunkovej technológii, pomocou ktorej možno analyzovať tisíce jednotlivých buniek.



Vedecký tím vedený profesorom Steinom Aertsom z Výskumného centra pre mozgové choroby, ktoré funguje na KUL, aplikoval svoje zistenia na melanóm, jednu z najrozšírenejších foriem rakoviny. Leuvenskí vedci zmapovali genetickú reguláciu, ktorej zásluhou sú niektoré bunky rakoviny kože invazívnejšie ako ostatné.



"Bunky melanómu sa môžu ľahko dostať zo stavu, v ktorom rastú, do stavu, v ktorom sú invazívne a ľahšie sa šíria," vysvetlil Jasper Wouters, jeden z členov vedeckého tímu. Vedci preskúmali aktivitu takmer 40.000 jednotlivých buniek melanómu od desiatich rôznych pacientov.



Cieľom projektu, ktorý získal finančnú podporu najmä od Nadácie proti rakovine, je lepšie pochopiť biologické mechanizmy, ktoré vedú k dynamickým zmenám v rakovinových bunkách. Tieto nálezy by mohli neskôr viesť k lepšiemu liečeniu rôznych foriem rakoviny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)