Belgicko a Británia chcú spolupracovať pri využívaní vojenských dronov

Brusel 18. augusta (TASR) – Belgicko a Británia podpísali dohodu o budúcej možnej spolupráci v oblasti využívania diaľkovo riadeného lietadlového systému MQ-9B, ktorý chcú obe krajiny získať pre svoje ozbrojené sily. Uviedla to v utorok tlačová agentúra Belga s odvolaním sa na federálne ministerstvo obrany.



Dron typu MQ-9B SkyGuardian – diaľkovo riadené lietadlo v strednej nadmorskej výške s dlhým doletom – vybralo Belgicko v októbri 2018 na doplnenie svojich vzdušných ozbrojených síl.



Federálne ministerstvo obrany plánuje nákup dvoch systémov – štyri drony a dve pozemné riadiace stanice – od vlády Spojených štátov. Pentagón v tejto súvislosti minulý piatok zadal zákazku v hodnote takmer 160 miliónov eur americkej spoločnosti General Atomics Aeronautical Systems Inc.



Podľa Belgy je diaľkovo riadené lietadlo MQ-9B prvým vojenským dronom, ktorý je navrhnutý, vyrobený a uznávaný podľa prísnych certifikačných štandardov rovnocenných s lietadlami s ľudskou posádkou a bude môcť lietať aj v civilnom vzdušnom priestore.



Dohodu o budúcej možnej spolupráci podpísal veliteľ belgických vzdušných síl generálmajor Frederik Vansina a za britskú stranu náčelník generálneho štábu Britských kráľovských leteckých síl maršal letectva Mike Wigston.



„Obe strany sa zamerajú na príležitosti na spoluprácu v oblasti školenia, údržby, logistickej podpory, interoperability a zvyšovania spôsobilostí," uviedlo belgické ministerstvo obrany v oficiálnom vyhlásení.



Po britskej je belgická armáda druhou v poradí, ktorá prejavila záujem o zakúpenie tohto systému. Spolupráca v tejto oblasti má umožniť interoperabilitu ozbrojených síl oboch krajín pri používaní bezpilotného lietadla poslednej generácie.



Prvé z týchto lietadiel by malo byť zaradené do národného systému ozbrojených síl začiatkom roku 2023.