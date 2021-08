Belgicko a Španielsko v zaočkovanosti dobiehajú Britániu

Brusel 2. augusta (TASR) - Belgicko začiatkom augusta dostihlo Spojené kráľovstvo v miere zaočkovanosti obyvateľstva proti ochoreniu COVID-19. Uviedol to v pondelok internetový denník The Brussels Times.



Podľa údajov z 1. augusta bola miera zaočkovanosti v Belgicku - jednou alebo dvoma vakcínami - na úrovni 68,97 percent populácie. To znamená, že Belgičania v rebríčku portálu "Our World in Data" dobehli Spojené kráľovstvo, ktoré podľa rovnakého zdroja do konca júla zaočkovalo 69,02 percenta svojej populácie.



Po Belgicku sa na Britov - ktorých v Európe predbehla Malta (90,52 percenta zaočkovanej populácie), Dánsko (72,60 percenta) a Holandsko (69,18 percenta) - doťahuje aj Španielsko, ktoré hlási 68,13-percentnú mieru celkovej zaočkovanosti proti COVID-19.



Podľa údajov The Brussels Times je už 57,21 percent Belgičanov úplne zaočkovaných a 11,76 percenta dostalo prvú dávku dvojdávkovej vakcíny.



K 30. júlu portál "Our World in Data" v prípade Slovenska uvádzal 41,35 percenta zaočkovanej populácie (35,94 úplne zaočkovaných, 5,41 percenta po prvej dávke). Priemerná miera celkovej zaočkovanosti v 27-člennej EÚ je na úrovni 59,18 percenta.



"Patríme medzi európskych lídrov," opísal situáciu popredný belgický epidemiológ Pierre Van Damme. Zároveň dodal, že vzhľadom na nové varianty vírusu treba v očkovaní pokračovať, keďže šírenie variantu delta v Spojených štátoch naznačuje potrebu zaočkovať čo najskôr 85 až 90 percent populácie.



Belgicko svoj očkovací úspech porovnáva s Britániou preto, že pred šiestimi mesiacmi, keď už bolo očkovaných 15 miliónov Britov, v dôsledku nedostatku objednaných vakcín bolo očkovaných iba 100.000 Belgičanov.



Podľa dostupných štatistík najmenšia miera zaočkovanosti je v Bruseli (61 percent dospelej populácie) a očkovanie zaostáva aj v ďalších veľkých mestách krajiny.



Vedúci belgickej národnej pracovnej skupiny pre očkovanie Dirk Ramaekers ešte v júni uviedol, že obyvatelia Belgicka sa s veľkou pravdepodobnosťou dočkajú aj tretej dávky proticovidovej vakcíny. Podľa jeho slov s treťou dávkou očkovania by sa malo začať koncom tohto alebo začiatkom budúceho roka.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)