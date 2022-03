Belgicko analyzuje situáciu na Ukrajine, kráľ navštívi generálny štáb

Brusel 1. marca (TASR) - Belgická vláda sa v utorok v užšom formáte ministrov zaoberala vývojom rusko-ukrajinského konfliktu, zásielkami zbraní a pomoci pre Ukrajinu a vyslaním prvej skupiny vojakov do Rumunska, na východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR s odkazom na správy tlačovej agentúry Belga a televíznej stanice RTBF.



Na zasadnutie vlády boli prizvaní aj admirál Michel Hofman a viceadmirál Wim Robberecht, ako aj šéf vojenskej rozviedky ADIV, aby poskytli podrobnú analýzu vojenských udalostí.



Minulý týždeň federálny premiér Alexander De Croo oznámil, že Belgicko dodá Ukrajine 5000 automatických pušiek, 3800 ton paliva a 200 protitankových zbraní. Okrem toho už v najblžších dňoch vyšle do Rumunska 300 vojakov ako súčasť ochrannej a odstrašovacej misie na území členskej krajiny NATO.



Rozhodnutie vyslať belgických vojakov do Rumunska padlo po ruskej invázii na Ukrajinu. Tristočlenná belgická pešia jednotka motorizovanej brigády bude podliehať veleniu francúzskeho práporu.



Agentúra Belga pripomenula, že štyri belgické stíhačky F-16, ktoré v súčasnosti vykonávajú v pobaltských krajinách misie na kontrolu ich vzdušného priestoru, dostanú širšie pole pôsobnosti.



Na Ukrajinu už dorazil prvý konvoj vojenských ochranných prostriedkov z Belgicka, čo podľa RTBF potvrdil hovorca ministerstva obrany Cédric Maes. Sľúbené zbrane pre Ukrajinu by mali byť odoslané čo najskôr.



O situácii na Ukrajine a s tým súvisiacich aktivitách Belgicka bude v utorok informovaný aj kráľ Filip, ktorý spolu s premiérom navštívi generálny štáb armády v bruselskej štvrti Evere, kde sa stretnú s ministerkou obrany Ludivine Dedonderovou a so šéfkou belgickej diplomacie Sophie Wilmesovou.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)