Mladá pilotka chce prekonať rekord žien v sólovom lete okolo sveta

Na snímke devätnásťročná belgicko-britská pilotka Zara Rutherfordová poskytuje rozhovor pred svojím ultraľahkým lietadlom Shark, na ktorom chce absolvovať cestu okolo sveta na medzinárodnom letisku Kortrijk Wevelgem v belgickom Wevelgeme v stredu 18. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kortrijk 18. augusta (TASR) - Belgicko-britská tínedžerka Zara Rutherfordová v stredu vzlietla k oblohe – pokúša sa stať najmladšou ženou, ktorá sólovo obletí svet. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Devätnásťročná Rutherfordová odštartovala z odletovej dráhy v meste Kortrijk na západe Belgicka vo veternom, zamračenom počasí a jej rodičia sa prizerali.Rutherfordová má cieľ prekonať rekord zaznamenaný americkou pilotkou Shaestou Waizovou, ktorá mala 30 rokov, keď sa jej v roku 2017 podarilo dosiahnuť svetový úspech.Tínedžerka chce letieť na svojom rýchlom, ľahkom športovom lietadle Shark ponad päť svetadielov a 52 krajín vzdušnou trasou, ktorá jej pravdepodobne zaberie dva až tri mesiace.Pilotka povedala, že chce inšpirovať dievčatá a mladé ženy, aby sa venovali lietaniu, a povzbudiť ich do štúdia vedy, technológií, strojárstva a matematiky.Rutherfordová pochádza z rodiny pilotov. Už od svojich šiestich rokov cestovala v malých lietadlách, ako 11-ročná z nich začala vyskakovať – s padákom – a vo veku 14 rokov ich začala aj sama riadiť. Má za sebou približne 130 hodín sólového lietania.Jej lietadlo je na túto cestu špeciálne vybavené. Obvykle ide o dvojsedadlový stroj, ale teraz jedno z týchto miest zaberá dodatočná palivová nádrž. To zároveň odstráni pochybnosti, či naozaj letí sama.Shark je príliš malý na lety na dlhé vzdialenosti ponad Atlantický a Tichý oceán. Pri prelete nad Atlantikom bude Rutherfordová postupovať tak, že bude letieť ponad Európu a Grónsko. Potom preletí nad Spojenými štátmi, vráti sa na Aljašku a odtiaľ poletí nad Tichým oceánom. Následne bude letieť ponad Áziu naspäť do Európy.Držiteľom mužského rekordu v sólovom lete okolo sveta je 18-ročný Travis Ludlow z Británie.