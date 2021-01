Belgicko zaočkuje svojich občanov i cudzincov s legálnym pobytom

Brusel. 4. januára (TASR) - Belgicko pri očkovaní obyvateľstva proti COVID-19 nebude robiť rozdiely medzi osobami s belgickou štátnou príslušnosťou a obyvateľmi z iných krajín, pokiaľ majú legálny pobyt v krajine. Uviedol to v pondelok internetový denník The Brussels Times.



"Ktokoľvek, kto má legálny pobyt v Belgicku a ktorého údaje máme k dispozícii, môže byť očkovaný," informoval v tejto súvislosti úrad flámskeho ministra sociálnych vecí Woutera Bekeho. "V prípade infekčnej choroby, ako je táto, samozrejme nie je možné rozlišovať na základe štátnej príslušnosti," spresnilo ministerstvo.



Ak by chceli belgické úrady rozlišovať a uprednostniť iba občanov Belgicka, hrozilo by, že krajina nedosiahne zaočkovanosť na úrovni 70 percent celkovej populácie, čo je nevyhnutné na vytvorenie kolektívnej imunity.



Všetci občania krajiny i cudzinci s legálnym pobytom dostanú list s informáciou, že môžu dobrovoľne podstúpiť očkovanie a dostať očkovaciu látku bezplatne.



Štátna príslušnosť nebude hrať úlohu ani pri určovaní poradia, v akom bude očkovanie proti COVID-19 prebiehať. Nebelgičania nachádzajúci sa v centrách ústavnej starostlivosti patria spolu s belgickými štátnymi príslušníkmi do prvej skupiny očkovaných osôb. Očkovanie tejto prioritnej kategórie začne v priebehu tohto týždňa.



Podľa údajov belgického Národného štatistického úradu Statbel nemá približne 1,4 milióna obyvateľov krajiny belgickú štátnu príslušnosť, ale má uzákonený svoj pobyt v Belgicku.



Drvivá väčšina ľudí bez belgickej štátnej príslušnosti, ktorí žijú v Belgicku, sú občania členských štátov EÚ. Táto informácia sa týka aj niekoľko tisíc Slovákov žijúcich dlhodobo v Belgicku.



Rovnaký postup pri očkovaní sa podľa vládneho kabinetu vzťahuje aj na ľudí, ktorí nie sú občanmi európskych krajín, ale majú bydlisko v Belgicku, ako aj na ľudí, ktorí v Belgicku požiadali o azyl.