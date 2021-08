Belgicko bude s pomocou EÚ bojovať proti invazívnym druhom rastlín

Brusel 25. augusta (TASR) - Tri belgické regióny uvoľnia s pomocou financií z rozpočtu Európskej únie v nasledujúcich šiestich rokoch sumu vo výške sedem miliónov eur na boj proti invazívnym cudzím druhom rastlín a živočíchov v krajine. Uviedla v stredu tlačová agentúra Belga.



Projekt s názvom Life Riparias bude koordinovať spoločnosť Bruxelles Environnement, ktorá sa v regióne belgickej metropoly angažuje v oblasti životného prostredia a energetiky.



EÚ v súčasnosti eviduje 66 invazívnych cudzích druhov, ktoré vníma ako problematické. Medzi nimi je 12 druhov rastlín a tri druhy rakov, ktoré sa buď už dostali alebo by sa mohli rozšíriť aj na územie Belgicka, uvádza ďalej Belga.



Projekt Life Riparias sa pritom zameriava najmä na tie druhy, ktoré by sa v Belgicku ešte len mohli objaviť, a ktoré budú zaradené do práve vznikajúceho tzv. výstražného zoznamu tejto krajiny. Projekt si vyžaduje úzku spoluprácu medzi troma belgickými regiónmi - Brusel, Flámsko a Valónsko -, keďže biologická invázia nepozná hranice regiónov a štátov.



Life Riparias združuje partnerov z verejných orgánov, ako aj z akademickej obce a rôznych ochranárskych združení. Tí plánujú vypracovať brožúry a príručky osvedčených postupov v rámci boja proti invazívnym druhom s cieľom uľahčiť ich identifikáciu a riadenie konkrétnych akcií v teréne. Súčasťou projektu budú aj informačné kampane a školenia a uvažuje sa aj o zapojení dobrovoľníkov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)