Belgicko bude testovať odpadovú vodu z lietadiel z Číny na koronavírus

Brusel 2. januára (TASR) - Belgicko bude testovať na nové varianty koronavírusu odpadovú vodu z lietadiel prichádzajúcich z Číny. Spraví tak v rámci nových opatrení zameraných proti šíreniu covidu v čase nárastu nových prípadov nákazy v Číne. Oznámila to v pondelok belgická vláda, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Bude to doplnkové opatrenie na overenie toho, či sú údaje, ktoré dostávame z Číny, presné," uviedol pre Reuters Steven Van Gucht z belgického Inštitútu pre verejné zdravie Sciensano.



Dodal, že belgické úrady si uvedomujú, že pasažieri nakazení koronavírusom nemusia počas letu použiť toaletu na palube lietadla, preto neplánujú v rámci tohto nového opatrenia sledovať ľudí, ale to, čo sa deje v Číne.



Belgicko okrem toho žiada ľudí, ktorí do krajiny pricestovali z Číny, aby sa otestovali na ochorenie COVID-19, ak sa u nich sedem dní po príchode vyskytnú príznaky. Ide však len o odporúčanie a vláda toto opatrenie neplánuje vynucovať.



Belgický minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke pri oznámení testovania odpadovej vody na tlačovej konferencii povedal, že je potrebné rozšíriť opatrenia Európskej únie zamerané na nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom v Číne.



Úrady na celom svete zavádzajú alebo zvažujú zaviesť rôzne opatrenia pre cestovateľov z Číny vrátane povinného testovania na koronavírus. Počet prípadov nákazy v Číne vzrástol po tom, čo Peking oznámil uvoľnenie tzv. politiky nulovej tolerancie covidu, uvádza Reuters.