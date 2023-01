Belgicko bude žiadať negatívne testy na covid pre cestujúcich z Číny

Brusel 5. januára (TASR) - Predstavitelia Európskej únie sa v stredu v Bruseli zhodli na tom, že je potrebné "dôrazne odporučiť" členským štátom, aby zaviedli testovanie na koronavírus pre pasažierov z Číny, a to pred ich odchodom z tejto krajiny. Belgicko vo štvrtok oznámilo, že k tomuto kroku pristúpi od nedele (8. 1.), informuje spravodajca TASR.



Viaceré belgické médiá vo štvrtok citovali vyhlásenie federálnej ministerky pre azyl a migráciu Nicole de Moorovej, podľa ktorého od nadchádzajúcej nedele budú musieť cestujúci prichádzajúci do Belgicka z Číny predložiť potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.



Rozhodnutie, na ktorom sa zhodli ministerstvá zdravotníctva, vnútra a zahraničných vecí, bude platné najmenej do 31. januára, môžu ho však predĺžiť na základe rozhodnutia prijatého na úrovni EÚ.



Požiadavka predložiť certifikát o negatívnom teste na covid sa vzťahuje na pasažierov všetkých priamych letov z Číny vo veku nad 12 rokov. Letecké spoločnosti sa musia uistiť, že každá osoba vstupujúca na palubu bude mať osvedčenie o negatívnom teste. Ak sa ním nepreukáže, môže jej odmietnuť vstup do lietadla.



Po prílete na belgické územie prevádzkovateľ letiska opätovne skontroluje, či cestujúci majú doklad o negatívnom testovaní. Pasažieri musia testy podstúpiť najneskôr do 48 hodín pred odletom.



"V prípade absencie požadovaného osvedčenia alebo nepravdivých, zavádzajúcich alebo neúplných informácií v tomto osvedčení bude cestujúcim, ktorí nemajú bydlisko v našej krajine, zamietnutý vstup na belgické územie," vysvetlila De Moorová.



Federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke potvrdil, že v priebehu tohto víkendu, pravdepodobne v sobotu, zverejnia kráľovský dekrét, ktorý je právnym základom potrebným na vyžadovanie negatívneho testu na COVID-19 od cestujúcich, ktorí využívajú priame lety z Číny do Belgicka.



Do nedele bude na bruselskom letisku prebiehať projekt analýzy odpadových vôd z lietadiel prilietajúcich z Číny, ktorý by mal odhaliť prítomnosť koronavírusu na palube lietadla a identifikovať varianty vírusu.



