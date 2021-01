Belgicko by chcelo očkovaciu kampaň ukončiť v priebehu septembra

Brusel 8. januára (TASR) - Očkovacia kampaň proti COVID-19 v Belgicku by sa mohla zavŕšiť zhruba koncom septembra tohto roka, pričom by bolo zaočkovaných 70 percent populácie, čo je nevyhnutné na získanie kolektívnej imunity. Informovala o tom v piatok televízna stanica RTBF.



Túto skutočnosť spomenul vedúci národnej pracovnej skupiny pre očkovanie Dirk Ramaekers počas zasadnutia výboru pre zdravie vo federálnom parlamente. Ramaekers predstavil poslancom stratégiu očkovania na najbližšie mesiace a upozornil, že v tejto fáze ide stále iba o návrh, ktorý koncom januára posúdi vládna medzirezortná konferencia.



Federálny minister zdravotníctva Frank Vandenbroucke v tejto súvislosti zdôraznil, že stratégia očkovania sa bude vyvíjať v závislosti od dostupnosti zásob očkovacích látok, pokroku vo výskume a poskytnutia licencií pre ďalšie vakcíny pre európsky trh.



Program očkovania predstavený v piatok však ponúka scenár pre návrat k normálnemu životu, čo je podľa Vandenbroucka "skvelá správa". Minister spresnil, že po tom, ako Európska komisia objednala ďalších 300 miliónov dávok vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, sa Belgicko okamžite prihlásilo k svojej časti nákupu a je predpoklad, že sa doterajšie tempo očkovania zrýchli. Od 12. januára bude možné zabezpečiť 89.700 dávok týždenne.



Stále však platí stratégia, že očkovanie v domovoch dôchodcov by malo byť ukončené do polovice februára. Pravdepodobne skôr, koncom januára alebo začiatkom februára, začne tiež očkovanie zdravotníckych pracovníkov. V ďalšej fáze prebehne očkovanie v ústavoch kolektívnej starostlivosti a pre menej ohrozených pracovníkov nemocníc. V marci by mali dôjsť na rad ľudia nad 65 rokov a rizikoví pacienti. Aprílový harmonogram sa zameriava na ľudí zamestnaných v základných sociálnych a ekonomických funkciách.



Zvyšok populácie, teda osoby staršie ako 18 rokov, sa na očkovanie môže prihlásiť od júna, čo dáva šancu aj mladým ľuďom zaočkovať sa pred prázdninami a letnými dovolenkami. Vláda predpokladá, že v priebehu septembra je možné dosiahnuť úradmi stanovený cieľ očkovania na úrovni 70 percent populácie.



Podľa RTBF je harmonogram očkovania dosiahnuteľný, ak budú farmaceutické spoločnosti schopné dodať objednané dávky, a za predpokladu, že úrady zriadia po celej krajine 200 vakcinačných centier otvorených po sedem dní v týždni, lebo je isté, že nemocnice samotné nebudú stačiť na zaočkovanie všetkých záujemcov.





