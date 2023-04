Belgicko čaká na dátum eurovolieb, aby určilo deň tých národných

Brusel 14. apríla (TASR) - Belgicko čaká na potvrdenie dátumu volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024, keďže dátum belgických federálnych parlamentných volieb vychádza z dátumu eurovolieb. Uviedol to v piatok internetový denník The Brussels Times, informuje spravodajca TASR.



Podľa správy Belgičania zrejme pôjdu hlasovať za poslancov do federálneho parlamentu aj do europarlamentu 9. júna 2024, pokiaľ sa 27 členských štátov EÚ nedohodne na inom termíne, čo sa momentálne nezdá pravdepodobné.



Do začiatku leta budúceho roka čaká Belgičanov hlasovanie v eurovoľbách a tiež v regionálnych a federálnych voľbách.



Dva navrhované dátumy pre eurovoľby sú nedeľa 26. mája a nedeľa 9. júna 2024, konečné rozhodnutie ešte musia prijať členské štáty EÚ. The Brussels Times upozornil, že 9. jún okrem Belgicka uprednostňuje aj Nemecko, ale Portugalsku sa nepáči myšlienka pozvať svojich voličov dobrovoľne pred urny deň pred štátnym sviatkom (10. júna), čiže cez predĺžený víkend.



Európsky parlament už navrhol ako dátum volieb 26. máj, čo však viaceré členské štáty odmietajú. Zatiaľ ani jeden z ostatných navrhovaných termínov – každá nedeľa od začiatku mája do konca júna – nemá medzi členmi EÚ jednomyseľnú podporu.



Ak sa členské štáty nedokážu dohodnúť na dátume eurovolieb, uskutočnia sa v "predvolenom" termíne, ktorý definuje volebný akt z roku 1976: obdobie od 6. do 9. júna. V niektorých členských štátoch budú môcť hlasovať namiesto nedele vo štvrtok. Tento predvolený dátum budú ešte musieť potvrdiť veľvyslanci 27 členských štátov EÚ v Bruseli, čo by sa mohlo udiať už na budúci týždeň.



Eurovoľby v uvedenom termíne – koncom mája alebo začiatkom júna – majú zmysel. Na základe ich výsledkov už začiatkom júla zasadne europarlament v novom zložení, ktorý bude musieť na konci leta odobriť nového predsedu alebo predsedníčku Európskej komisie a tiež vypočuť a odobriť nových eurokomisárov, aby exekutíva EÚ bola schopná čo najskôr zasadať a prijímať potrebné politické rozhodnutia.