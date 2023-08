Belgicko čelí nárastu väzňov z Holandska, vydávať ich však nechce

Brusel 10. augusta (TASR) - V belgických väzniciach sa nachádza viac ako 500 občanov Holandska, čo zaťažuje belgický justičný systém. Belgicko ich však nechce vydať do susednej krajiny, lebo tamojší systém je oveľa miernejší voči niektorým porušeniam zákona. Na štvrtkovú správu denníka De Standaard upozornil spravodajca TASR.



Podľa denníka ide o prudký nárast väznených Holanďanov od roku 2022, keď ich bolo v belgických väzniciach 363. Od roku 2018 sa počet holandských štátnych príslušníkov v belgických väzniciach takmer zdvojnásobil. Čiastočne je to spôsobené prelomením šifrovanej služby na odosielanie správ Sky ECC, ktorú často používajú drogoví zločinci.



Denník upozornil, že väznených Holanďanov len zriedka prevážajú do krajiny pôvodu, aby si tam odpykali trest odňatia slobody. Tento rok sa to týkalo zatiaľ len 13 odsúdených. Minulý rok ich bolo 19.



Túto situáciu vysvetľuje skutočnosť, že existujú belgické obete trestných zločinov spáchaných odsúdenými Holanďanmi, ale aj to, že trestné sadzby napríklad v prípade drogových zločincov sú v Holandsku oveľa miernejšie.



"Nie je také jednoduché premiestňovať väzňov. Holandsko, Belgicko a väzeň musia súhlasiť. Pre našu krajinu nie je žiaduce, aby zločinci v Holandsku dostávali miernejší trest. My ich chceme odradiť práve tým, že ich tu budeme veľmi tvrdo trestať," opísalo situáciu ministerstvo spravodlivosti.



De Standaard upozornil, že napríklad tým, ktorí sú zapojení do nelegálneho obchodu s kokaínom v antverpskom prístave, v Belgicku hrozí trest odňatia slobody na tri až päť rokov, kým v Holandsku minulý rok za podobné porušenie zákona dostali obvinení tresty od troch do približne piatich mesiacov väzenia.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)